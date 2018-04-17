Небензя: Урегулирование в Йемене может стать образцом решения конфликтов

"Йемен, при наличии желания и политической воли, может стать образцом для решения других конфликтов в регионе и стать фактором, способствующим региональной стабильности, в которой этот регион так нуждается", — сказал Небензя.

По его словам, Россия будет «продолжать вносить вклад» в усилия по урегулированию кризиса в стране. «Занимаемся этим с момента начала внутрийеменского конфликта, регулярно общаясь со всеми, от кого зависит перевод обстановки в Йемене в мирное русло», — сказал российский постпред при ООН.

Напомним, что вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году: в нем с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади

Во вторник Совет Безопасности ООН провел заседание по Йемену с участием нового специального посланника генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса, который заявил о проведении встреч с представителями противоборствующих сторон. В течение двух месяцев Гриффитс намерен выработать план проведения переговоров между ними.