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Небензя: Урегулирование в Йемене может стать образцом решения конфликтов
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Небензя: Урегулирование в Йемене может стать образцом решения конфликтов 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 17 апреля, заявил о том, что урегулирование ситуации в Йемене может стать образцом решения конфликтов на Ближнем Востоке и Севере Африки, сообщает РИА Новости. Это заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в этой арабской стране.
"Йемен, при наличии желания и политической воли, может стать образцом для решения других конфликтов в регионе и стать фактором, способствующим региональной стабильности, в которой этот регион так нуждается", — сказал Небензя.
По его словам, Россия будет «продолжать вносить вклад» в усилия по урегулированию кризиса в стране. «Занимаемся этим с момента начала внутрийеменского конфликта, регулярно общаясь со всеми, от кого зависит перевод обстановки в Йемене в мирное русло», — сказал российский постпред при ООН.
Напомним, что вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году: в нем с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Во вторник Совет Безопасности ООН провел заседание по Йемену с участием нового специального посланника генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса, который заявил о проведении встреч с представителями противоборствующих сторон. В течение двух месяцев Гриффитс намерен выработать план проведения переговоров между ними.
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