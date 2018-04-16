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Начальник войск РХБЗ назвал кадры «химатаки» в Сирии постановочными
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Начальник войск РХБЗ назвал кадры «химатаки» в Сирии постановочными
РИА Новости
16 апреля 2018
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РИА НОВОСТИ
. НАЧАЛЬНИК ВОЙСХ РХБЗ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСЕ КАДРЫ, КОТОРЫЕ ЯКОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ХИМАТАКЕ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ, ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ПОСТАНОВОЧНОЙ СЪЕМКИ
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