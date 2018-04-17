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Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу
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Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РАМАЛЛАХ, 17 апр — РИА Новости. Израильская армия применила слезоточивый газ в городе Эль-Бира на Западном берегу в ходе протестов в поддержку палестинских заключенных, есть пострадавшие, сообщил корреспондент РИА Новости.
Солдаты израильской армии применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов около северного входа в город Эль-Бира.
Протесты в Палестине проходят в связи с празднованием дня заключенных. Палестинцы вышли на улицы города, размахивают палестинскими флагами и выкрикивают лозунги с призывом освободить заключенных.
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