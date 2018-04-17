ЕК: Турция все еще не выполнила семь требований для отмены визового режима с ЕС

БРЮССЕЛЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Турция не выполнила семь из 72 требований, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом . Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК) по отношениям с Анкарой

"Что касается реализации дорожной карты по либерализации визового режима, то в начале февраля Турция представила Еврокомиссии план, в котором говорится о том, как Турция собирается выполнять семь оставшихся контрольных требований", — отмечается в нем.

В документе говорится, что в настоящее время Еврокомиссия оценивает этот план, а также проводит соответствующие консультации с турецкими партнерами.

Борьба с коррупцией

В документе также говорится, что Турция не достигла никакого прогресса в сфере борьбы с коррупцией в стране.

"Страна имеет определенный уровень подготовки в борьбе с коррупцией, где не достигнуто никакого прогресса", — отмечается в нем.

"Правовые и институциональные рамки нуждаются в дальнейшем согласовании с международными стандартами и по-прежнему позволяют исполнительной власти оказывать неправомерное влияние на расследования и судебное преследование по громким делам о коррупции", — подчеркивает ЕК.

"Не было достигнуто никакого прогресса в укреплении подотчетности и транспарентности в работе государственных органов. Для решительной борьбы с коррупцией необходимы широкий межпартийный политический консенсус и твердая политическая воля, — говорится в докладе. — Турции по-прежнему нужно выполнить почти все рекомендации Совета Европы относительно борьбы с коррупцией. Коррупция по-прежнему широко распространяется во многих областях и продолжает оставаться серьезной проблемой".

Кандидат на вступление в ЕС Турция была признана официальным кандидатом на вступление в ЕС в декабре 1999 года, сам процесс переговоров о вступлении был запущен в 2005 году, хотя его частично блокировал Кипр , часть территории которого оккупирована турецкими войсками. Эти переговоры были фактически приостановлены в конце 2016 года в связи с массовыми нарушениями прав человека в Турции на волне борьбы с оппозицией после неудачной попытки военного переворота в этой стране 15-16 июля 2016 года.

Эти события, а также попытки Анкары шантажировать европейские страны угрозой вновь открыть границы для свободного прохода мигрантов в Европу спровоцировали в течение последнего года целый ряд заявлений ведущих европейских политиков с предложениями отказаться от приема Турции в ЕС.