Independent рассказала, от чего на самом деле пострадали жители Думы

Журналист британской Independent Роберт Фиск побывал в сирийском городе Дума , чтобы на месте разобраться, была ли там осуществлена химатака. Он посетил клинику, в которой были сняты кадры, подтолкнувшие западные страны к удару по Сирии

Журналист встретился в больнице с сирийским врачом Ассимом Рахайбани, который рассказал, что видеозапись настоящая (несмотря на многочисленные сомнения), но люди в ролике страдают не от газовой атаки, а от нехватки кислорода в замусоренных тоннелях и подвалах, в которых они жили. При этом в ночь, когда снималось видео, Думу бомбили, в результате поднялась пыльная буря.

Доктор Рахайбани не был очевидцем нашумевшей съемки; знает о ней со слов врачей, которые дежурили в клинике, — сейчас они дают показания по ситуации в Дамаске . Врач рассказал, что в ту ночь находился в подвале своего дома, но весь медперсонал больницы в курсе произошедшего. По словам Рахайбани, город обстреливали постоянно, но в ту ночь из-за сильного ветра большие клубы пыли стали спускаться в подвалы, в которых жили люди. В больницу начали приходить жители Думы, страдающие от гипоксии (недостатка кислорода — Ред.).

«Затем кто-то у двери, член «Белых касок», закричал: «Газ!» — и началась паника. Люди стали поливать друг друга водой. Да, видео было снято здесь, оно настоящее, но люди, которых вы видите, страдают от гипоксии, а не от отравления газом», — рассказал сирийский врач. Журналист The Independent отмечает, что поговорил в Думе со многими людьми, и они не верят в истории с использованием газа. По словам местных жителей, слухи об этом распускают исламисты. Все вопросы Роберта Фиска о газовой атаке были встречены местными жителями с недоумением.

«Как такое возможно, что беженцы из Думы, которые доехали до лагерей в Турции , уже описывают газовую атаку, которую, похоже, никто в Думе не помнит?» — удивляется Роберт Фиск.

Услышать точку зрения «Белых касок», британскому журналисту не удалось. По свидетельствам горожан, все они под защитой России уехали на автобусах, организованных правительством, в провинцию Идлиб

Местные жители также рассказывали Роберту Фиску, как исламисты занимали их дома, прячась от ударов сирийского правительства и России. Они показали ему вырытые заключенными глубокие и длинные тоннели, в которых джихадисты тоже скрывались от атак.

Сам Роберт Фиск отмечает, что передвигался по городу свободно в сопровождении лишь двух друзей-сирийцев. В Думе открыты палатки с едой, улицы патрулируют российские военные, местные жители рады, что осада наконец закончилась и «практически улыбаются», отмечает журналист. По его словам, так обычно случается при каждом перемирии в Сирии.