Генпрокуратура: число пытающихся примкнуть к террористам за рубежом россиян снижается 

Число россиян, которые пытались примкнуть к террористическим группировкам за рубежом, в 2017 году снизилось. Об этом говорится в докладе Генерального прокурора России Юрия Чайки.
По его словам, данное явление, в первую очередь, обуславливается уничтожением террористических группировок в Сирии.
«Уничтожение террористических группировок в Сирии привело к снижению числа граждан России, пытающихся примкнуть к рядам международных террористов, а также возвращающихся из зоны боевых действий», — цитирует доклад РИА Новости.
Как отметил Чайка, число преступлений террористической направленности снизилось на четверть — с 1 779 до 1 330.
При этом он подчеркнул, что рост преступлений террористического характера имел место лишь в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах.
Ранее сообщалось, что более 360 боевиков и их пособников, в том числе восемь лидеров бандподполья, задержаны в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году правоохранительными органами.