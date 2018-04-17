Генпрокуратура: число пытающихся примкнуть к террористам за рубежом россиян снижается

Юрия Чайки. Число россиян, которые пытались примкнуть к террористическим группировкам за рубежом, в 2017 году снизилось. Об этом говорится в докладе Генерального прокурора России

По его словам, данное явление, в первую очередь, обуславливается уничтожением террористических группировок в Сирии

«Уничтожение террористических группировок в Сирии привело к снижению числа граждан России, пытающихся примкнуть к рядам международных террористов, а также возвращающихся из зоны боевых действий», — цитирует доклад РИА Новости

Как отметил Чайка, число преступлений террористической направленности снизилось на четверть — с 1 779 до 1 330.

При этом он подчеркнул, что рост преступлений террористического характера имел место лишь в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах.