Чайка рассказал о целях большинства предотвращенных в России терактов

В начале апреля директор ФСБ РФ Александр Бортников заявлял, что в 2017 году в РФ было предотвращено 25 терактов, четыре было совершено.

Как отметил генпрокурор в докладе, 25 терактов было предотвращено в Ингушетии Татарстане , Москве, Санкт-Петербурге , Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Владимирской, Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской областях.

"Большинство террористических актов были запланированы в целях воспрепятствования дальнейшей реализации Российской Федерацией политики по борьбе с международными террористическими организациями на территории Сирии", — отмечается в докладе.

Как заявил генпрокурор, в ряде случаев планировавшиеся теракты имели целью подорвать авторитет России на международной арене, сорвать важнейшие спортивные мероприятия. В качестве объектов терактов выбирались места массового скопления людей, взрывы на которых привели бы к значительным жертвам, говорится в документе.

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