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Чайка рассказал о целях большинства предотвращенных в России терактов
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Чайка рассказал о целях большинства предотвращенных в России терактов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большинство из 25 терактов, предотвращенных в России в 2017 году, были запланированы, чтобы помешать борьбе с международным терроризмом в Сирии, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.
В начале апреля директор ФСБ РФ Александр Бортников заявлял, что в 2017 году в РФ было предотвращено 25 терактов, четыре было совершено.
Как отметил генпрокурор в докладе, 25 терактов было предотвращено в Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Владимирской, Калининградской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской областях.
"Большинство террористических актов были запланированы в целях воспрепятствования дальнейшей реализации Российской Федерацией политики по борьбе с международными террористическими организациями на территории Сирии", — отмечается в докладе.
Как заявил генпрокурор, в ряде случаев планировавшиеся теракты имели целью подорвать авторитет России на международной арене, сорвать важнейшие спортивные мероприятия. В качестве объектов терактов выбирались места массового скопления людей, взрывы на которых привели бы к значительным жертвам, говорится в документе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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