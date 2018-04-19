Сенаторы обеспокоены политикой Трампа в Сирии

Проведенный во вторник администрацией секретный брифинг очень обеспокоил законодателей, которые выразили озабоченность по поводу ее политики в отношении Сирии и юридических обоснований военных ударов по режиму Башара аль-Асада

Сенатор рассказал репортерам, что у администрации нет стратегии военного противодействия иранскому и российскому влиянию, и что она «готова отдать Сирию Асаду, России Ирану ».

«Думаю, Асад после этого удара считает, что теперь мы все заберемся в твиттер и не станем предпринимать никаких действий», — заявил Грэм.

Вашингтон вместе с Лондоном и Парижем в субботу ночью нанесли авиаудары в ответ на проведенную 7 апреля атаку против оплота повстанцев Думы , в результате которой погибли 75 человек, в том числе, дети, а еще у 500 человек появились симптомы, характерные для жертв применения химического оружия.

Удар был нанесен через 10 дней после того, как президент Дональд Трамп заявил, что хочет уйти из Сирии. Это вызвало замешательство, поскольку политика администрации стала совершенно непонятной.

«Я хочу уйти, — сказал Трамп на пресс-конференции 3 апреля. — Я хочу вернуть наши войска домой. Пора это сделать».

Но объявляя 13 апреля о нанесении авиаударов, Трамп сказал, что США будут предпринимать настойчивые дипломатические, военные и экономические действия, дабы остановить применение химического оружия. А его официальные лица заявили, что Америка будет по-прежнему громить ИГИЛ (запрещено в России — прим. перев.).

Уходя во вторник с брифинга, сенаторы выразили мнение о том, что изоляционистские позывы Трампа скорее всего возьмут верх вне зависимости от последствий для глобального влияния США, для интересов национальной безопасности Америки и для будущего региона, где Иран усиливает свои позиции, а Россия утвердилась в качестве влиятельной силы, потеснив Соединенные Штаты.

Сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс (Chris Coons) после встречи заявил журналистам: «Хуже плохого плана по Сирии только отсутствие плана по Сирии, а президент со своей администрацией не сумели разработать связный план дальнейших действий».

«Думаю, нам важно остаться в Сирии и настаивать на дипломатическом решении, — добавил Кунс. — Если мы полностью уйдем, у нас не останется рычагов влияния в дипломатическом процессе урегулирования, в восстановлении, не останется надежд на Сирию без Асада».

Сенатор-республиканец из Теннесси Боб Коркер (Bob Corker), постоянно спорящий с Трампом по вопросам внешней политики, заявил репортерам: «Я думаю, план администрации состоит в том, чтобы прекратить все усилия по борьбе с ИГИЛ, и после этого не вмешиваться».

Далее Коркер сказал: «Сирия сейчас принадлежит России и Ирану. Они будут определять ее будущее. Мы хотим остаться за столом переговоров, но когда мы просто говорим и никак не влияем на ситуацию на местах, это пустая болтовня и ничего больше».

Коркеру задали вопрос о том, надо ли администрации активнее действовать в военном плане, чтобы влиять на события на местах. Он ответил: «Она не будет этого делать. Я понимаю, что этого не будет. Этого просто не произойдет. Чтобы делать это, нужны значительные усилия наших военных, но на мой взгляд, американский народ сейчас с этим не согласится».

Когда администрация проводила брифинг для сенаторов, в Совете Безопасности ООН шло заседание по ситуации в Сирии. Удары по Думе привели к усилению напряженности между Россией, США и их союзниками. Когда российский постоянный представитель обвинил Соединенные Штаты в нанесении ударов по суверенному государству, исполняющая обязанности заместителя представителя США в ООН Келли Карри (Kelly Currie) в ответ обвинила Россию в попытках отвлечь внимание от тех зверских преступлений, которые совершает режим Асада.

Пока США охотились на ИГИЛ и добивались прочных успехов для сирийского народа, режим Асада занимался бомбардировками гражданского населения в таких местах как Алеппо, Идлиб и Восточная Гута, сказала она.

«Соединенные Штаты не остановятся, и будут искать пути для достижения этой цели, сколько бы раз наши российские коллеги ни предпринимали эти циничные и плохо замаскированные попытки отвлечь внимание», — заявила Карри.

Кунс отказался поделиться подробностями о секретном брифинге, в котором могли принять участие все сенаторы. Но члены палаты представителей, для которых провели отдельный брифинг в защищенном помещении на Капитолийском холме, рассказали, что чиновники из администрации сосредоточились на юридических обоснованиях для нанесения ударов и на рассказе о выбранных целях.

Не было сказано почти ничего об общей стратегии в отношении сирийского режима, а также о дополнительных военных и дипломатических усилиях, отметили законодатели.

«Мы определенно получили дополнительное представление о пораженных целях, о самой атаке, о том, как использовались пораженные объекты, какие действия происходили в период между заявлением президента о нанесении ударов и самим нападением. Поэтому да, мы узнали дополнительные подробности», — сказал член палаты представителей из Калифорнии демократ Адам Шифф (Adam Schiff).

Члены администрации Трампа, проводя брифинг для законодателей, снова выдвинули доводы о второй статье конституции, которая гласит, что президент является главнокомандующим вооруженными силами. Но у многих законодателей возникает ощущение, что для принятия нового закона о разрешении на применение военной силы президент должен получить одобрение конгресса, и что брифинг как раз и был для этого предназначен.

Член палаты представителей из Калифорнии демократ Джон Гараменди (John Garamendi) заявил, что вторая статья носит слишком общий характер. Он обеспокоен тем, что ее могут применять для дополнительных действий в других регионах. Гараменди сказал журналистам: «Такое обоснование позволяет президенту вести войны где угодно, когда угодно, как только он пожелает. Ему достаточно будет сказать, что это в интересах национальной безопасности».

Министр обороны Джеймс Мэттис, встречаясь во вторник в Пентагоне с министром обороны Албании , заявил, что Соединенные Штаты и их союзники «поступили так, как посчитали нужным», для недопущения дальнейшего применения химического оружия.

«Надеюсь, на сей раз режим Асада усвоил урок», — сказал он.

Вашингтон и его союзники заявляют, что у них есть убедительные доказательства, показывающие, что ответственность за атаку несет Сирия. Они обвиняют Россию в соучастии. Москва между тем заявляет, что это иностранные спецслужбы разыграли в Думе спектакль, дабы получить основания для нападения на Сирию.

Во вторник российские государственные средства массовой информации сообщили, что российские военные обнаружили в Думе химическую лабораторию и склад, которые, по их словам, принадлежали «боевикам».

Россия и Сирия взяли этот населенный пункт под свой контроль, что вызвало обеспокоенность. Во вторник французское Министерство иностранных дел заявило, что «велика вероятность исчезновения» улик с места предполагаемой атаки, поскольку инспекторы ОЗХО пока еще не прибыли в Думу.

«На сегодня Россия и Сирия отказываются пустить инспекторов на место атаки, хотя те прибыли в Сирию еще 14 апреля», — отметило Министерство иностранных дел Франции в своем заявлении.