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Непредсказуемый Трамп теряет поддержку своих соратников
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Непредсказуемый Трамп теряет поддержку своих соратников 

Дни.ру 54 минуты назад
Фото: Дни.ру
Американские сенаторы бьют тревогу: им не нравится непредсказуемая политика Дональда Трампа в Сирии. Белый дом, по их мнению, следует опасным курсом.
Администрация президента пригласила сенаторов на закрытый секретный брифинг, который очень обеспокоил законодателей. Утечек информации, которые указывали бы на конкретные факты и детали, обсуждаемые на встрече, в прессе не было. Однако у сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэма возникли вопросы, касающиеся юридических обоснований военных ударов по Сирии.
"Увиденное и услышанное очень меня встревожило. Администрация следует опасным путем в Сирии", — сказал политик в эфире CNN. Сенатор рассказал репортерам, что у администрации нет стратегии военного противодействия иранскому и российскому влиянию.
Сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс после встречи также раскритиковал политику Трампа в Сирии. «Хуже плохого плана по Сирии только отсутствие плана по Сирии, а президент со своей администрацией не сумели разработать связный план дальнейших действий», — отметил Кунс.
Конгрессмены снова вспомнили, что Трамп применял силу без оглядки на законодателей. У некоторых из них это вызывает тревогу. Член палаты представителей из Калифорнии, демократ Джон Гараменди заявил, что вторая статья конституции, определяющая функции президента, носит слишком общий характер. «Она позволяет президенту вести войны где угодно, когда угодно, как только он пожелает. Ему достаточно будет сказать, что это в интересах национальной безопасности», — сказал политик.
О том, что в коридорах американской власти не все спокойно, говорит и тот факт, что анонсированный на 16 апреля новый пакет антироссийских санкций, до сих пор не подписан президентом. Судя по всему, Трамп разрывается сейчас между Россией и Северной Кореей.
На днях стало известно, что кандидат в госсекретари и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно встречался в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Эта поездка стала частью подготовки прямых переговоров лидеров непримиримых стран. Последний раз они проходили в 2000 году — встречались госсекретарь США Мадлен Олбрайт и тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир.
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