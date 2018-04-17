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Совет нацбезопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП на три месяца
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Совет нацбезопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП на три месяца 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания во вторник.
Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.
"Сочтено необходимым рекомендовать продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", — говорится в заявлении.
Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он шесть раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.
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