Совет нацбезопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП на три месяца

АНКАРА , 17 апр — РИА Новости . Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания во вторник.

Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Сочтено необходимым рекомендовать продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", — говорится в заявлении.