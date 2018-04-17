В сирийскую Думу приехали эксперты Организации по запрещению химоружия 

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник, 17 апреля, прибыла в сирийский город Дума. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Ранее сообщалось, что в Думу прибыли сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако позже это сообщение опроверг официальный представитель организации Тарик Язаревич. Какая сейчас обстановка в Думе? Об этом Business FM рассказал военный корреспондент Олег Блохин:
Олег Блохин военный корреспондент «Может быть, какая-то опасность и есть, но все-таки этот населенный пункт только освобожден и, предположительно, часть боевиков могла остаться. Но мы вчера гуляли по Думе, я — в гражданской форме, без каких-либо средств защиты. Абсолютно все было спокойно, абсолютно нормально, мирно. Единственное, вокруг картина удручающая, видится контраст между тем, что происходит в той части Дамаска, которая была под правительством и в этой части Дамаска, которая была под Сирийской свободной армией. Что же касается работы комиссии ОЗХО, пока они лично заявлений никаких не сделали, но место было осмотрено. Я вот точно не знаю, были ли они на этом месте, но должны были, по идее, теоретически ничего в этом им не мешало. Ну а детали работы и выводы, это уже к ним. Сразу каких-то заявлений сделать нельзя. Я уже говорил, что я лично присутствовал, когда был найден склад для производства химического оружия ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ по решению Верховного суда — Business FM) и выдал эту информацию только через месяц, потому что ее изучали».
С момента предполагаемой химатаки прошло уже десять дней. Тем временем журналисты американского телеканала OANN, еще накануне посетившие сирийскую Думу, не обнаружили там следов применения химоружия. По словам репортера, он вместе с представителями Дамаска побеседовал с десятками местных жителей, но никто из них ничего не слышал про атаку. Впрочем, в США OANN не входит в число авторитетных СМИ. С людьми в Думе пообщалась и Independent: британская газета приводит заявления обеих сторон: и предполагаемых свидетелей химатаки, и тех, кто в нее не верит. По версии утверждающих, что химическая атака все-таки была, силы президента Сирии Башара Асада применили в Думе хлор и некие нервно-паралитические вещества.