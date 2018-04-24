Из Восточного Каламуна в Сирии вывели 355 боевиков с семьями за сутки

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . За сутки из Восточного Каламуна выведено 355 боевиков и членов их семей, за четыре дня оттуда вышли более 4,2 тысячи боевиков с семьями, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

Он отметил, что Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.

"За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 355 боевиков и членов их семей. Все они на 11 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо", — сообщил Евтушенко.

По его словам, в ходе вывода боевики незаконных вооруженных формирований сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон 17 единиц вооружения, 2,8 тысячи боеприпасов, 29 ручных гранат и 27 радиостанций.

"Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 4 277 боевиков и членов их семей", — сообщил Евтушенко.

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