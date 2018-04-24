Ещё
Из Восточного Каламуна в Сирии вывели 355 боевиков с семьями за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Восточного Каламуна в Сирии вывели 355 боевиков с семьями за сутки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. За сутки из Восточного Каламуна выведено 355 боевиков и членов их семей, за четыре дня оттуда вышли более 4,2 тысячи боевиков с семьями, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.
"За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 355 боевиков и членов их семей. Все они на 11 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо", — сообщил Евтушенко.
По его словам, в ходе вывода боевики незаконных вооруженных формирований сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон 17 единиц вооружения, 2,8 тысячи боеприпасов, 29 ручных гранат и 27 радиостанций.
"Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 4 277 боевиков и членов их семей", — сообщил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
РИА Новости: последние новости
На подлете к Хмеймиму ПВО уничтожили "малоразмерные воздушные цели" "Это предупреждение". Эксперт о подлете самолетов РФ к кораблям ВМС Франции Депутат прокомментировал возможный выход США из соглашения с Ираном
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны359
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией277
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна10
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение