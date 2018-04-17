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Эр-Рияд считает себя ключевым партнером ООН в борьбе с терроризмом
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Эр-Рияд считает себя ключевым партнером ООН в борьбе с терроризмом 

РИА Новости 55 минут назад
ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия является ключевым партнером ООН в борьбе с терроризмом, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр во время открытия 16-ой встречи центра ООН по борьбе с терроризмом в Эр-Рияде.
"Королевство Саудовская Аравия — ключевой партнер ООН и международного сообщества в борьбе с терроризмом на всех уровнях", — сказал аль-Джубейр. Трансляцию открытия встречи, в которой принимал участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вел саудовский телеканал «Аль-Ихбария». До встречи Гутерриш провел встречу с саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в его дворце в Эр-Рияде.
По словам министра, Эр-Рияд придерживается своих обязательств по оказанию поддержки центру ООН, в частности, выплатил 100 миллионов евро на борьбу с терроризмом в странах «большой пятерки», а также финансирует инициативы для борьбы с терроризмом во всем мире и помогает государствам воплощать в жизнь стратегию ООН по противодействию терроризму.
Кроме того, как отметил аль-Джубейр, Саудовская Аравия «продолжает играть активную роль в международной коалиции по борьбе с ИГ*» (запрещена в РФ).
Во время встречи был подписан меморандум между центром и Советом министров внутренних дел арабских стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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