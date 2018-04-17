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ВОЗ опровергла сообщения о посещении ее сотрудниками города Дума
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ВОЗ опровергла сообщения о посещении ее сотрудниками города Дума 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла появившиеся в прессе сообщения о том, что во вторник ее сотрудники прибыли в город Дума в Сирии. Сотрудников ВОЗ там нет, заявил ТАСС официальный представитель этой организации Тарик Язаревич.
"Представителей ВОЗ нет в Думе, и никто туда сегодня не отправлялся", — отметил он.
Комментируя по просьбе ТАСС появившиеся ранее во вторник в прессе сообщения о том, что делегация ВОЗ некоторое время назад вошла в Думу в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Язиджи, Язаревич сказал: «Нет, это не соответствует действительности».
Ранее в ВОЗ сообщили, что ее сотрудники намерены посетить город Дума для оценки ситуации в области здравоохранения и в настоящее время ВОЗ «ведет работу» с сирийскими властями, чтобы получить доступ в этот город.
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