Какая армия самая сильная на Земле 

Баланс на международной арене в современном мире во многом зависит от военного потенциала стран.
На вопрос: «Кто же самый сильный на планете?» — точного и однозначного ответа дать нельзя. Мощь современных армий зависит не только от количества танков, самолетов или солдат, но и от уровня их подготовки, технического состояния боевой техники и многих других показателей. Тем не менее эксперты в последние 5–10 лет уверенно включают вооруженные силы России в топ самых сильных армий в мире. Соседями по пьедесталу военной мощи являются США и Китай. Причем армия КНР только недавно заняла лидирующие строчки в рейтинге. Что касается России и США, то эти державы еще со времен холодной войны стараются обновлять свои военные потенциалы, оглядываясь друг на друга и не отставая от соперника.
— Если США хотят воевать с Россией в Сирии, то Трампу стоит готовиться спасать сбитых летчиков и поднимать потопленные военные корабли, — отметил бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми.
НА ГРАНИ
После удара по Сирии эксперты заговорили о возможности начала Третьей мировой войны. «Вечерка» вспоминает переломные моменты XX века.
Карибский кризис
В октябре 1962 года Советский Союз разместил ракеты на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции. Из-за этого Америка подготовила план ударов по острову и объявила морскую блокаду. Вооруженные силы СССР и США были в готовности. Буквально в последний момент удалось избежать начала войны.
Пленение «Пуэбло»
В 1968 году военноморские силы Северной Кореи захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» в нейтральных водах. К берегам КНДР направилась авианосная ударная группа США. Войны удалось избежать.
Ядерный кризис
В 1983 году в учениях НАТО были задействованы более 40 тысяч солдат. Сценарий был настолько реалистичным, что СССР привел в боевую готовность авиацию и подводные лодки с баллистическими ракетами. Конфликт был разрешен.