Ещё
Какая армия самая сильная на Земле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какая армия самая сильная на Земле 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Баланс на международной арене в современном мире во многом зависит от военного потенциала стран.
На вопрос: «Кто же самый сильный на планете?» — точного и однозначного ответа дать нельзя. Мощь современных армий зависит не только от количества танков, самолетов или солдат, но и от уровня их подготовки, технического состояния боевой техники и многих других показателей. Тем не менее эксперты в последние 5–10 лет уверенно включают вооруженные силы России в топ самых сильных армий в мире. Соседями по пьедесталу военной мощи являются США и Китай. Причем армия КНР только недавно заняла лидирующие строчки в рейтинге. Что касается России и США, то эти державы еще со времен холодной войны стараются обновлять свои военные потенциалы, оглядываясь друг на друга и не отставая от соперника.
— Если США хотят воевать с Россией в Сирии, то Трампу стоит готовиться спасать сбитых летчиков и поднимать потопленные военные корабли, — отметил бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми.
НА ГРАНИ
После удара по Сирии эксперты заговорили о возможности начала Третьей мировой войны. «Вечерка» вспоминает переломные моменты XX века.
Карибский кризис
В октябре 1962 года Советский Союз разместил ракеты на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции. Из-за этого Америка подготовила план ударов по острову и объявила морскую блокаду. Вооруженные силы СССР и США были в готовности. Буквально в последний момент удалось избежать начала войны.
Пленение «Пуэбло»
В 1968 году военноморские силы Северной Кореи захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» в нейтральных водах. К берегам КНДР направилась авианосная ударная группа США. Войны удалось избежать.
Ядерный кризис
В 1983 году в учениях НАТО были задействованы более 40 тысяч солдат. Сценарий был настолько реалистичным, что СССР привел в боевую готовность авиацию и подводные лодки с баллистическими ракетами. Конфликт был разрешен.
Вечерняя Москва: последние новости
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили важность расследования миссии ОЗХО в Сирии Американские журналисты не нашли следов химатаки в Сирии «Вопиющая ложь!»: Британия ответила на обвинения Минобороны РФ в провокациях на территории Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО406
Скрипалей отравили жидкостью109
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа51
Макрон назвал себя «ровней Путину»116
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение