Какая армия самая сильная на Земле

Баланс на международной арене в современном мире во многом зависит от военного потенциала стран.

На вопрос: «Кто же самый сильный на планете?» — точного и однозначного ответа дать нельзя. Мощь современных армий зависит не только от количества танков, самолетов или солдат, но и от уровня их подготовки, технического состояния боевой техники и многих других показателей. Тем не менее эксперты в последние 5–10 лет уверенно включают вооруженные силы России в топ самых сильных армий в мире. Соседями по пьедесталу военной мощи являются США Китай . Причем армия КНР только недавно заняла лидирующие строчки в рейтинге. Что касается России и США, то эти державы еще со времен холодной войны стараются обновлять свои военные потенциалы, оглядываясь друг на друга и не отставая от соперника.

— Если США хотят воевать с Россией в Сирии , то Трампу стоит готовиться спасать сбитых летчиков и поднимать потопленные военные корабли, — отметил бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми

НА ГРАНИ

После удара по Сирии эксперты заговорили о возможности начала Третьей мировой войны. «Вечерка» вспоминает переломные моменты XX века.

Карибский кризис

В октябре 1962 года Советский Союз разместил ракеты на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции . Из-за этого Америка подготовила план ударов по острову и объявила морскую блокаду. Вооруженные силы СССР и США были в готовности. Буквально в последний момент удалось избежать начала войны.

Пленение «Пуэбло»

В 1968 году военноморские силы Северной Кореи захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» в нейтральных водах. К берегам КНДР направилась авианосная ударная группа США. Войны удалось избежать.

Ядерный кризис