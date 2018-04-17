В войне Запада и России Эрдоган будет против нас

Для чего Вашингтону нужна Сирия ? Во-первых, посредством доминирования в регионе США могут активнее проталкивать свои интересы в Иране , политическая модель которого сейчас крайне неугодна американцам. Обладание Сирией может помочь в том числе, и в случае военной кампании против ИРИ. Этот вариант, конечно, в настоящее время не самый удобный, но можно не сомневаться, что янки всерьез его рассматривают. Это, кстати, одна из причин, почему Тегеран тоже так активно участвует в сирийской войне, отправляя большие партии своих солдат в самую гущу сражений. Однако очевидно, что это не единственная цель.

После прихода России в арабскую республику Вашингтон был вынужден менять уже обозначенную стратегию действий. Судя по всему, к настоящему времени ему удалось избрать новый подход, удовлетворяющий всех на Западе. Прощупав Россию, и поняв, что ее можно винить чуть ли не во всех грехах человеческих, американцы сначала перестали уважать российские интересы, а затем перешли к откровенному вероломству. Они уже несколько раз беспричинно наносили удары по правительственным позициям в Сирии. Осознав, что за это им ничего не будет, вашингтонские спецы убедились, что теперь посредством Сирии можно сильно влиять на Россию. И теперь мы снова ждем новых санкций. Первыми их примут Соединенные Штаты Америки, затем гарантированно присоединятся французы и британцы, которые могут потянуть за собой всю Европу.

Сейчас сложно спрогнозировать, какие последствия это повлечет, но очевидно, что Запад постарается ударить в самое больное место. При этом обнажилась сильная зависимость российской экономики от олигархов — удар по ним резко обрушил рубль и в целом негативно отразился на общем состоянии экономики. Вероятно, властям России следовало бы задуматься о неэффективности этой модели, существующей практически без изменений с начала девяностых годов.

Это — очевидно враждебные действия, однако они в краткосрочной перспективе не будут являться основным инструментом Запада. Да, первым делом будет эксплуатироваться идея военной агрессии в Сирии. Сейчас в Лондоне и в Вашингтоне активно раскручивают предстоящие кампании, при этом расхваливая недавний удар по объектам, якобы имевшим отношения к химическому оружию. Все это сопровождается критикой, граничащей с оскорблением, в адрес РФ. Плюс ко всему недавно прошел слух, что Дональд Трамп рассматривает вероятность нанесения удара по российским военным объектам в Сирии.

Очевидно, что такое положение вещей раскалывает мир. Кто-то поддерживает Москву в ее позиции по Ближнему Востоку, но большинство все же на стороне Соединенных Штатов. Весьма интересно, на чьей стороне в этом противостоянии, грозящим перейти в горячую фазу, будет находиться Турция . Она вроде бы старается быть дружественной по отношению к России. Эрдоган регулярно советуется с Путиным. И 14 апреля, когда США атаковали Сирию, два президента обсуждали ситуацию. При этом Эрдоган высказывал поддержку Америке, а Путин ее осуждал. Несмотря на это Эрдоган и Путин заявляют об уважении интересов друг друга. Как вы помните, были сняты санкции, введенные после инцидента со сбитым российским самолетом, продолжится строительство атомной станции Аккую и так далее.

Это все очень здорово, но многие довольно скептически относятся к перспективе реального союзничества Кремля и Анкары . Во-первых, турки состоят в НАТО , и являются одной из наиболее мощных сил в Альянсе. Во-вторых, они, как и Вашингтон, заинтересованы в свержении сирийского президента. В-третьих, открытая и радостная поддержка недавней атаки США, Великобритании Франции , далеко не первая и не последняя — стоит вспомнить, как Анкара приветствовала бомбардировку авиабазы Шайрат в прошлом году. Если говорить о финансовых интересах, то многие турецкие специалисты полагают, что Вашингтон может дать Турции намного больше, чем Россия. В качестве контраргумента можно привести расхождение позиций по сирийским курдам. Мол, турки с ними воюют, а американцы их вооружают. Но до реального кризиса так и не дошло. Возможно, не будь этой истории с Думой , ситуация продолжила бы усугубляться, но сейчас все выглядит так, будто Эрдоган решил на время отставить недавние разногласия. И сейчас он занял выжидательную позицию.

О том, кого все-таки поддержат турки, если ситуация будет только ухудшаться, мы поговорили с турецким экспертом Эндером Имреком.

«СП»: — Как в Турции относятся к тем обвинения, что США выдвигают в адрес России?

— В Турции всегда были недовольны тем, что Россия поддерживает Башара Асада . Это позиция не связана с США или Великобританией. Но если говорить о химическом оружии, то Турция не называла Россию причастной к этому. Это действительно было бы странно, если вспомнить, сколько раз Эрдоган был в России за последний год. Неофициально, конечно, такую версию рассматривали, но, даже если бы ее точно доказали, Эрдоган сейчас не позволил бы себе говорить об этом. Можно быть уверенным, что Турция не будет вводить санкции против России, как это собираются делать в Америке, Великобритании и других странах. Эксперты же очень насторожено к этому относятся. Потому что мы видим, как опасна данная ситуация. Стороны могут друг друга спровоцировать, что приведет к тяжелым последствиям для всего мира. Меньше всего в этом конфликте заинтересованы страны региона, так как они могут больше всех пострадать. Турция в их числе, поэтому вероятность того, что Эрдоган открыто займет чую-то сторону, сейчас очень мала.

«СП»: — Многие пишут о том, что ситуация может перерасти в глобальную войну. Чью сторону тогда выберет Турция?

— Надо молиться, чтобы войны не было. Надо приложить все усилия, чтобы это не произошло. К счастью, сейчас такие риски не велики. Войны между Россией и США не будет, во всяком случае, они не объявят друг другу войну, но могут действовать в Сирии как враги. Это уже происходит, даже уже были жертвы со стороны России. Но это не относится к тем прогнозам, что вы упомянули. Ни одной из этих стран не нужно, чтобы конфликт в Сирии обернулся ядерной войной. Пожалуй, США даже меньше в этом заинтересованы.

«СП»: — Но если все же допустить такой вариант, чью сторону займет Турция?

— Лучшим вариантом был бы нейтралитет, но существующие международные соглашения исключают такую возможность. Турция является военным союзником США, это закреплено ее участием в НАТО и отдельными договорами с Вашингтоном. Поэтому в случае угрозы для США Турция будет вынуждена предоставить свои силы для защиты союзника. Так было раньше, так остается и сейчас, иначе во всех этих договорах не было бы смысла.

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