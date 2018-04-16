Гатилов: в город Дума для оценки ситуации направляются представители ВОЗ

"Насколько нам известно, сегодня в Думу направляются представители ВОЗ, которые в рамках своего мандата будут предпринимать действия по определению объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе, где якобы было применено химическое оружие", — отметил дипломат.

На состоявшейся в понедельник встрече с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом Генналий Гатилов отметил, что у российской стороны вызвало недоумение заявление, сделанное от имени ВОЗ 11 апреля, в котором речь шла о большом количестве пострадавших в результате якобы примененного химического оружия в Думе. «Мы указали руководству организации на неправомерность таких заявлений, не основанных на объективных фактах, выступили с призывом о том, чтобы ВОЗ дала бы более объективную оценку ситуации после того, как в Думе будут завершены все мероприятия по линии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также экспертов ВОЗ по установлению реального положения в этом районе», — отметил постпред РФ

Тедрос Аданом Гебрейесус «согласился, что это заявление, возможно, было сделано без учета острого политического контекста, сложившегося на тот момент в ситуации вокруг Сирии и обещал, что позиция ВОЗ будет соответствующим образом скорректирована после доклада экспертов организации, уже находятся на пути в Сирию, — сказал Гатилов. — Он выразил признательность российской стороне за приглашение посетить Думу и за обеспечение безопасной работы возовских представителей в этом районе».

Гатилов напомнил, что «для установления истины на месте находятся также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), им оказывается всемерная поддержка со стороны сирийских властей и представителей российской военной полиции». «Созданы все условия для их нормальной работы, в первую очередь с точки зрения обеспечения их безопасности», — подчеркнул он.