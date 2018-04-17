В Сирии зенитный «Панцирь» показал почти 100-процентный результат

РФ Игорь Конашенков. — Данный комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность, — заявил официальный представитель оборонного ведомства

Всего в ходе отражения ракетного обстрела из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», который известен НАТО под кодовым названием SA-22 Greyhound, было выпущено 25 ракет, из них 23 поразили цели. Всего для уничтожения 71 крылатой ракеты военные Сирии использовали 112 зенитных ракет советских зенитных комплексов: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела»..

Ранее сообщалось о том, что Россия поставила сирийским военным 38 ракетно-пушечных комплексов ПВО «Панцирь». Кстати, в Сирии комплекс доработали и научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Кроме того, в январе «Панцири» приняли участие в отражении массированного налета 13 ударных дронов боевиков.

Отметим, что аналогов «Панцирю», на вооружении которого находятся две 30-миллиметровые пушки, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет, в мире нет. Превосходство комплекса признали американцы.

В российской армии «Панцирь» появился в 1995 году и впоследствии был усовершенствован различными вариациями шасси грузовика и радарными конфигурациями. Зенитный комплекс, используя свою радарную поисковую систему пассивного электронного сканирования, может обнаруживать приближающиеся цели на расстоянии более 35 километров. Кроме того, у «Панциря» есть электрооптическая башня с отслеживанием с несколькими системами формирования изображений, включая тепловой канал в качестве резервного датчика, особенно если ее заклинивание ухудшает работу радара.

После получения команды на уничтожение цели комплекс способен задействовать до четырех ракет, выпускаемых по двум или трем различным целям одновременно, между запусками проходит всего полторы секунды. Ракеты 57E6-E поражают цели в радиусе 29 километров. Экипаж комплекса — три человека.