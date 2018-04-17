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В Сирии откроют движение по стратегической трассе Дамаск-Хомс
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В Сирии откроют движение по стратегической трассе Дамаск-Хомс 

Мир24 19 минут назад
Сирийские власти откроют движение по трассе Дамаск-Хомс, сообщает «МИР 24».
После того как при поддержке России Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийских властей, в регионе начались масштабные восстановительные работы.
Сейчас ремонтируют стратегическую трассу Дамаск-Хомс. Шоссе было закрыто пять лет назад, после того как крупные районы Восточной Гуты захватили боевики. Теперь сирийские власти пообещали открыть движение в течение двух-трех недель.
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