В Сирии откроют движение по стратегической трассе Дамаск-Хомс

Сирийские власти откроют движение по трассе Дамаск-Хомс, сообщает «МИР 24».

После того как при поддержке России Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийских властей, в регионе начались масштабные восстановительные работы.

Сейчас ремонтируют стратегическую трассу Дамаск-Хомс. Шоссе было закрыто пять лет назад, после того как крупные районы Восточной Гуты захватили боевики. Теперь сирийские власти пообещали открыть движение в течение двух-трех недель.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ