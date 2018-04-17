Иракские силовики начали зачистку районов на западе страны от ячеек ИГ*

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Иракские силовики начали операцию по зачистке от так называемых «спящих» ячеек ИГ* нескольких районов на западе страны, сообщается во вторник на сайте иракского народного ополчения.

Иракские власти в декабре 2017 года объявили о победном завершении войны против ИГ*, отметив, что в стране остались только отдельные ячейки террористов, которых продолжат преследовать органы безопасности.

"Силы командования провинции Анбар, востока провинции Анбар совместно с народным ополчением, командованием Самарры и командованием Багдада при поддержке ВВС Ирака начали утром операцию по зачистке «островов» Анбар и Тартар от остатков ИГ*", — сообщило ополчение.

Районы находятся в междуречье рек Тигр и Евфрат. Ополчение отметило, что усилия нацелены на поражение «спящих» ячеек до того, как они смогли бы активизироваться и устроить атаки против силовиков и мирных жителей.

Иракское народное ополчение, составленное преимущественно из шиитских бригад, участвует с 2014 года в борьбе против ИГ* совместно с иракской армией.