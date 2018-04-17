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Иракские силовики начали зачистку районов на западе страны от ячеек ИГ*
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Иракские силовики начали зачистку районов на западе страны от ячеек ИГ* 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Иракские силовики начали операцию по зачистке от так называемых «спящих» ячеек ИГ* нескольких районов на западе страны, сообщается во вторник на сайте иракского народного ополчения.
Иракские власти в декабре 2017 года объявили о победном завершении войны против ИГ*, отметив, что в стране остались только отдельные ячейки террористов, которых продолжат преследовать органы безопасности.
"Силы командования провинции Анбар, востока провинции Анбар совместно с народным ополчением, командованием Самарры и командованием Багдада при поддержке ВВС Ирака начали утром операцию по зачистке «островов» Анбар и Тартар от остатков ИГ*", — сообщило ополчение.
Районы находятся в междуречье рек Тигр и Евфрат. Ополчение отметило, что усилия нацелены на поражение «спящих» ячеек до того, как они смогли бы активизироваться и устроить атаки против силовиков и мирных жителей.
Иракское народное ополчение, составленное преимущественно из шиитских бригад, участвует с 2014 года в борьбе против ИГ* совместно с иракской армией.
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