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Хоуситы выпустили 119 ракет по территории Саудовской Аравии — коалиция
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Хоуситы выпустили 119 ракет по территории Саудовской Аравии — коалиция 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Дахран /Саудовская Аравия/, 17 апреля /Синьхуа/ — С момента начала гражданской войны в Йемене повстанцы, возглавляемые имамом Абделем Малеком аль-Хоуси, выпустили по территории Садовской Аравии 119 ракет. Об этом сообщила в понедельник многонациональная коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Представитель коалиции Турки аль-Малики на пресс-конференции в Дахране заявил, что хоуситы используют провинцию Сада, находящуюся на северо-западе Йемене и граничащую с Саудовской Аравией, в качестве главной базы для запуска ракет по территории Саудовской Аравии, при этом, как место взлета и посадки биспилотников и подготовки используется аэропорт города Сана.
Турки аль-Малики предупредил, что коалиция нанесет по хоуситам «мощные» ответные удары, если последние продолжат использовать беспилотники для своих нападений.
Напомним, что 11-13 апреля хоуситы три дня подряд обстреливали ракетами три саудовских города, включая столицу Эр-Рияд. Саудовские силы ПВО 11 апреля сбили два беспилотника хоуситов над международным аэропортом в городе Абха на юге страны и над южной провинцией Неджран. —0—
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