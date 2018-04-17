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Глава МИД Германии: Сирия — это не Аушвиц
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Глава МИД Германии: Сирия — это не Аушвиц 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, говоря о ситуации в Сирии, призвал предпринимать все, чтобы избежать вооруженных конфликтов, и отказался проводить параллель между Освенцимом и арабской республикой.
«Я считаю неуместным проводить прямые параллели между Аушвицем и Сирией. Сирия — это не Освенцим. Преступления нацистов настолько ужасны, что сравнить их не с чем», — заявил Маас, отвечая на вопрос оправдано ли применение военных средств в Сирии.
Он также выступил против использования военных средств для предотвращения массового убийства людей. «Я не пацифист. Из особой немецкой истории я сделал вывод, что мы всегда должны предпринимать все, чтобы избежать вооруженных конфликтов. Но, к сожалению, возможны ситуации, когда военные средства приходится применять как последний довод», — заявил Маас в интервью Spiegel Online.
Он назвал ситуацию в Сирии «ужасной». «Многократно там использовалось химическое оружие, что принесло неизмеримые страдания невинным людям. Невыносимо и то, что политики до сих пор не смогли найти политического решения этого конфликта. Только так там можно установить прочный мир», — добавил министр.
Он также уклонился от ответа на вопрос о том, «кто опаснее для мира во всем мире — Трамп или Путин».
«Словесной эскалацией ни одному делу не поможешь. Также ясно: во время многочисленных голосований мы наблюдали, как резолюции Совета безопасности по сирийскому конфликту не принимались из-за вето, наложенного Россией. Международное сообщество не может и не должно мириться с тем, что самый важный орган Организации объединенных наций лишается дееспособности», — заявил глава МИД Германии.
Также Маас приветствовал готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в Сирии.
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