Американские журналисты не нашли следов химатаки в Сирии

Сирийцы благодарны президенту Башару Асаду за освобождение города.

Журналисты американского телеканала One America News Network побывали в сирийском городе Дума . Им не удалось найти свидетельств применения химического оружия.

Один из посетивших Сирию журналистов Пирсон Шарп опроверг сообщения о «химатаке» в прямом эфире телеканала. Он рассказал, что посетил место предполагаемой химатаки вместе с представителями сирийских властей, а также побеседовал с местными жителями. Никто из сирийцев не подтвердил факт применения химоружия.

— Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них, — отметил Пирсон Шарп.

Он добавил, что сирийцы благодарны президенту Башару Асаду за освобождение города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израильские военные не подтвердили информацию о нанесенных по Сирии авиауадарах

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку