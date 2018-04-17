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Американские журналисты не нашли следов химатаки в Сирии
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Американские журналисты не нашли следов химатаки в Сирии 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Сирийцы благодарны президенту Башару Асаду за освобождение города.
Журналисты американского телеканала One America News Network побывали в сирийском городе Дума. Им не удалось найти свидетельств применения химического оружия.
Один из посетивших Сирию журналистов Пирсон Шарп опроверг сообщения о «химатаке» в прямом эфире телеканала. Он рассказал, что посетил место предполагаемой химатаки вместе с представителями сирийских властей, а также побеседовал с местными жителями. Никто из сирийцев не подтвердил факт применения химоружия.
— Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них, — отметил Пирсон Шарп.
Он добавил, что сирийцы благодарны президенту Башару Асаду за освобождение города.
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