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Минобороны отчиталось о ситуации в Восточной Гуте
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Минобороны отчиталось о ситуации в Восточной Гуте 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ситуация в сирийской Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни, сообщает Минобороны РФ.
"Ситуация в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. Для поддержания правопорядка, обеспечения безопасности мирных граждан, недопущения провокаций и оказания помощи местному населению организована совместная работа подразделений российской военной полиции и правоохранительных органов САР", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, основным направлением деятельности Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в настоящее время является проведение мероприятий по обеспечению возвращения мирных жителей в освобожденные населенные пункты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.
Вчера представители Центра по примирению провели рабочую встречу с губернатором провинции Дамаск для обсуждения вопросов по восстановлению разрушенной инфраструктуры в городах Восточной Гуты, уточняется в сообщении.
Добавляется, что в городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, поводится расчистка завалов для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо— и электроснабжение.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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