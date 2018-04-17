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Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию‍
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Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию‍ 

Москва24 8 минут назад
Фото: Москва24
В Сирии обстреляли военный аэродром Шайрат в городе Хомс. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.
По данным СМИ, за нападением стоят военно-воздушные силы Израиля, передает "Газета.ру".
Уточняется, что это уже вторая атака израильских ВВС на Сирию за последнюю неделю. Ранее два истребителя F-15 Израиля нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Тифор.
Израиль данную информацию никак не прокомментировал.
В конце прошлой недели США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии. Целями Лондона и Парижа, были объекты, имеющие отношение к производству и хранению химоружия.
При этом лидеры стран-участниц операции заверили, что речь идет о «точечной» операции, и новых ударов они пока не планируют
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