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Силы безопасности Ирана обнаружили партию оружия и взрывчатых веществ в пограничной провинции на юго-востоке страны
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Силы безопасности Ирана обнаружили партию оружия и взрывчатых веществ в пограничной провинции на юго-востоке страны 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Тегеран, 17 апреля /Синьхуа/ — Силы безопасности Ирана в воскресенье обнаружили в пограничной провинции Систан-Белуджистан на юго-востоке страны партию оружия и взрывчатых веществ, которые, предположительно, могли использоваться для совершения террористических атак. Об этом сообщило иранское информационное агентство Тасним.
Как передало агентство со ссылкой на информацию иранских разведслужб, контрабандисты смешали боеприпасы с наркотиками и ввезли их на территорию Ирана. Изъятая партия включала в себя 80 кг взрывчатых веществ, 17 устройств для изготовления фугасов, 28 пистолетов, 35 ручных гранат и несколько детонаторов. Наряду с этим было конфисковано 580 кг наркотиков.
По данным разведслужб, эти контрабандисты являются террористами.
Отметим, что провинция Систан-Белуджистан, расположенная в юго-восточной части Ирана, граничит с Пакистаном и Афганистаном. Здесь ведут активную деятельность вооруженные боевики, а ситуация с безопасностью остается крайне серьезной. —0—
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