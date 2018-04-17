МО Израиля: Иран, «Хезболлах», армии Ливана и Сирии образуют единый фронт против страны

"Мы сталкиваемся с новой реальностью: армия Ливана в сотрудничестве с «Хезболлах», сирийская армия, шиитские группировки, и, прежде всего, Иран, становятся единым фронтом против Государства Израиль", — сказал глава оборонного ведомства . Высказывания министра цитирует во вторник газета Yedioth Ahronoth.

Либерман также заявил о необходимости повысить готовность армии и оборонного ведомства в свете сделанных в понедельник в МИД Ирана заявлений о том, что последует ответ на удар по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры 9 апреля, который приписывается Израилю. «Это стратегический вызов порядка, который обязывает всех нас — армию и оборонное ведомство еще больше повысить уровень готовности», — сказал он генералам израильской армии.

Либерман в понедельник в интервью порталу «Уалла!» не стал напрямую подтверждать сообщения о том, что удар 9 апреля был нанесен Израилем, но повторил, что еврейское государство «не допустит закрепления Ирана в Сирии». «Мы не приемлем каких-либо ограничений, когда речь идет об интересах безопасности Израиля», — добавил он.

9 апреля в результате массированного удара по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры погибли 14 военнослужащих, в том числе семь иранских советников, работавших на этой авиабазе. Атака была предпринята из ливанского воздушного пространства.