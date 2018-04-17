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МО Израиля: Иран, «Хезболлах», армии Ливана и Сирии образуют единый фронт против страны
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МО Израиля: Иран, «Хезболлах», армии Ливана и Сирии образуют единый фронт против страны 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апреля. /ТАСС/. Иран, движение "Хезболлах", шиитские группировки, а также армии Ливана и Сирии становятся единым фронтом, направленным против Израиля. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман на заседании Генерального штаба страны, посвященного предстоящей 70-й годовщине образования еврейского государства.
"Мы сталкиваемся с новой реальностью: армия Ливана в сотрудничестве с «Хезболлах», сирийская армия, шиитские группировки, и, прежде всего, Иран, становятся единым фронтом против Государства Израиль", — сказал глава оборонного ведомства. Высказывания министра цитирует во вторник газета Yedioth Ahronoth.
Либерман также заявил о необходимости повысить готовность армии и оборонного ведомства в свете сделанных в понедельник в МИД Ирана заявлений о том, что последует ответ на удар по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры 9 апреля, который приписывается Израилю. «Это стратегический вызов порядка, который обязывает всех нас — армию и оборонное ведомство еще больше повысить уровень готовности», — сказал он генералам израильской армии.
Либерман в понедельник в интервью порталу «Уалла!» не стал напрямую подтверждать сообщения о том, что удар 9 апреля был нанесен Израилем, но повторил, что еврейское государство «не допустит закрепления Ирана в Сирии». «Мы не приемлем каких-либо ограничений, когда речь идет об интересах безопасности Израиля», — добавил он.
9 апреля в результате массированного удара по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры погибли 14 военнослужащих, в том числе семь иранских советников, работавших на этой авиабазе. Атака была предпринята из ливанского воздушного пространства.
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