СМИ сообщили о ракетном обстреле аэродрома под Дамаском

ДОХА , 17 апр — РИА Новости . Ракетный удар по военному аэродрому Думейр к северу от Дамаска был нанесен в тот момент, когда там проходили переговоры о выходе боевиков из района Думейр, сообщил общеарабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».

Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил РИА Новости, что на подлете к аэродрому «Шайрат» под Хомсом сбиты около 10 ракет. Представитель Пентагона , в свою очередь, заявил РИА Новости, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат. После этого арабские телеканалы со ссылкой на представителей в армии САР сообщили, что сирийские системы ПВО также отразили атаку на аэродром Думейр в 50 километрах от Дамаска, по которому были выпущены три ракеты.

По информации телеканала «Аль-Маядин», обстрел аэродрома Думейр случился в то же самое время, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Канал уточнил, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки.

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