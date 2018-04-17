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СМИ сообщили о ракетном обстреле аэродрома под Дамаском
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СМИ сообщили о ракетном обстреле аэродрома под Дамаском 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОХА, 17 апр — РИА Новости. Ракетный удар по военному аэродрому Думейр к северу от Дамаска был нанесен в тот момент, когда там проходили переговоры о выходе боевиков из района Думейр, сообщил общеарабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».
Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил РИА Новости, что на подлете к аэродрому «Шайрат» под Хомсом сбиты около 10 ракет. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил РИА Новости, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат. После этого арабские телеканалы со ссылкой на представителей в армии САР сообщили, что сирийские системы ПВО также отразили атаку на аэродром Думейр в 50 километрах от Дамаска, по которому были выпущены три ракеты.
По информации телеканала «Аль-Маядин», обстрел аэродрома Думейр случился в то же самое время, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Канал уточнил, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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