Израиль и США опровергли свою причастность к новой атаке на Сирию

Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа", — отметил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля в ответ на соответствующий вопрос. «Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — заявил со своей стороны официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

Ранее местные СМИ сообщили, что по военным аэродромам Шайрат, Тифор и Думейр в сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Системы ПВО отразила атаку, сбив около десяти ракет. Все произошло в тот момент, когда в Думейре обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района, отмечают СМИ.

Предполагалось, что атаку осуществили ВВС еврейского государства из воздушного пространства Ливана . Прежде Израиль неоднократно наносил ракетные удары по объектам в Сирии

Так, 9 апреля два F-15, находясь над территорией Ливана, выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор в провинции Хомс. До цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты.