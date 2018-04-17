Израиль и США опровергли свою причастность к новой атаке на Сирию 

Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа", — отметил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля в ответ на соответствующий вопрос. «Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — заявил со своей стороны официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.
Ранее местные СМИ сообщили, что по военным аэродромам Шайрат, Тифор и Думейр в сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Системы ПВО отразила атаку, сбив около десяти ракет. Все произошло в тот момент, когда в Думейре обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района, отмечают СМИ.
Предполагалось, что атаку осуществили ВВС еврейского государства из воздушного пространства Ливана. Прежде Израиль неоднократно наносил ракетные удары по объектам в Сирии.
Так, 9 апреля два F-15, находясь над территорией Ливана, выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор в провинции Хомс. До цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты.
В минувшую субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые якобы используются для производства химоружия. Союзники выпустили свыше 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими зенитчиками. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.