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Нетаньяху заявил, что Израиль способен защитить себя от любой угрозы
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Нетаньяху заявил, что Израиль способен защитить себя от любой угрозы 

ТАСС 59 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апреля. /ТАСС/. Израиль силен как никогда и способен защитить себя от любой угрозы. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на ежегодной Всемирной конференции израильского Национального фонда «Керен ха-Иесод» (финансовый орган Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства) в Иерусалиме.
"Основатели современного сионизма не говорили, что нападения на еврейский народ прекратятся с образованием еврейского государства, — сказал премьер. — Они говорили, что мы можем защитить себя от этих нападений — это именно то, что делал Израиль, он восстановил способность еврейского народа защищать самого себя от любой угрозы". «И мы сильны как никогда», — добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила во вторник его канцелярия.
Как отмечает газета The Times of Israel, заявление Нетаньяху было сделано через несколько часов после того, как МИД Ирана в понедельник указал, что последует ответ на удар по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры 9 апреля, который приписывается Израилю. Тогда погибли 14 военнослужащих, в том числе семь иранских советников, работавших на этой авиабазе. Атака была предприняты из ливанского воздушного пространства.
Как сообщили в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому 9 апреля было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них.
ТАСС: последние новости
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