Ещё
ООН отправит около 60 человек для сбора данных о преступлениях в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН отправит около 60 человек для сбора данных о преступлениях в Сирии 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ООН, 17 апр — РИА Новости. В состав нового органа по сбору фактов о преступлениях, совершенных в Сирии за время конфликта в стране, войдет около 60 экспертов, до сих пор никто из его представителей не получил возможность посетить Сирию. Об этом сообщила глава нового механизма Катрин Марши-Уэль.
Генассамблея ООН в 2016 году одобрила создание Международного беспристрастного и независимого механизма по содействию расследованиям в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву в Сирии, совершенные в республике с марта 2011 года.
"В состав команды войдут следователи и аналитики различного профиля, в том числе криминалистического, военного, политического и связанного с аппаратом безопасности", — говорится в первом отчете механизма, который будет вынесен на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН в среду.
Также идет наем специалистов по уголовному праву, экспертов по обнаружению электронных данных, кибербезопасности, специалистов по анализу преступлений, совершаемых на сексуальной и гендерной почве, и других. Ожидается, что «в течение следующего года она (команда — ред.) будет укомплектована полностью и станет насчитывать порядка 60 человек», говорится в документе.
Как отмечается в документе, «перед механизмом стоит непростая задача преобразовать громадный объем нынешних и будущих документов и иных материалов в доказательственный ресурс, на котором будут строиться уголовные дела». В этой связи отмечается, что экспертам придется «справляться с колоссальным объемом» имеющихся материалов по сирийской ситуации, в частности видеозаписей и других изображений. Здесь подчеркивается «роль социальных сетей».
Как уточнила Катрин Марши-Уэль, в настоящее время механизм не имеет возможности попасть на сирийскую территорию. Однако, по ее словам, представители структуры будут продолжать обращаться к властям Сирии из Нью-Йорка и Женевы, где находится офис структуры.
"Что касается независимости, то при выполнении своей работы механизм не будет следовать инструкциям никаких групп, не будет поддаваться влиянию повестки внешних игроков, не будет заимствовать выводы других структур, но проводить собственную объективную оценку полученной информации", — заявила журналистам Марши-Уэль.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Франция запустила процедуру лишения Башара Асада ордена Почетного легиона Минобороны: в ходе удара ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету из 103 СМИ: российские "Черные дыры" не дали британской подлодке ударить по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку64
Путин придумал способ победить коррупцию243
Российская подлодка спасла Сирию от Британии226
Российский «Панцирь» отбил атаку США736
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение