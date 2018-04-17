Глава комиссии ООН пообещала беспристрастно расследовать военные преступления в Сирии

17 апреля Марчи-Уэль выступит с докладом на заседании Генеральной Ассамблеи, в котором объяснит принципы работы комиссии, учрежденной в декабре 2016 года. «Механизм не будет действовать по чьей-либо указке. На него не повлияет [никакая] повестка или внешние игроки, [он] не примет заключения, сделанные другими структурами, а проведет собственный объективный анализ полученных материалов и сделает самостоятельные заключения в соответствии со стандартами в области международного правосудия», — сказала глава механизма.

"Мы не будем демонстрировать предвзятость против или в пользу какого-либо государства, группы или отдельного лица. Мы будем расследовать все преступления в Сирии, кто бы за ними ни стоял", — добавила она.

Более 70 тыс. страниц материалов

По ее словам, следственный механизм к настоящему моменту собрал большое количество материалов, часть которых поступила от действующей в рамках Совета по правам человека ООН Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, возглавляемой Сержиу Пинейру. «Они передали нам около 90% своего архива. Речь идет о 6 тыс. записей, касающихся инцидентов, показаний и других документов. Кроме того, мы собрали документы общим объемом свыше 70 тыс. страниц, и это только начало», — сказала Марчи-Уэль.

"Наши аналитики в настоящий момент записывают и маркируют материалы", — сообщила она, добавив, что об «обширном анализе» говорить преждевременно. «Это займет долгое время, но в процессе мы начнем выстраивать дела с использованием уже выбранной методологии, о которой мы расскажем в будущем», — пояснила глава комиссии. Она подчеркнула, что эксперты не ставят себе каких-либо определенных сроков завершения работы, но понимают ее срочность.

Катрин Марчи-Уэль заверила, что возглавляемая ею структура не будет «принимать на веру заключения» других международных органов, в том числе прекратившего существование в прошлом году Совместного механизма ОЗХО и ООН (СМР) по расследованию химических атак в Сирии. «Мы будем использовать материалы, которые были у этих и других структур, мы будем искать подкрепление фактов и делать заключения в соответствии со стандартами уголовного правосудия», — заявила она.

По ее словам, СМР и комиссия Пинейру «использовали более низкие стандарты» в своей работе. «Мы же должны придерживаться стандартов международного правосудия, если хотим эффективно помочь уголовному преследованию на национальном уровне», — указала Марчи-Уэль.

Попытки наладить контакт с Дамаском

Она сообщила, что следственный механизм взаимодействует с сирийскими неправительственными организациями, органами судебной власти государств и структурами Европейского союза, но не смог наладить контакт с правительством в Дамаске.

"К настоящему моменту ни одна из этих попыток не увенчалась успехом, но мы на этом не остановимся", — сказала Марчи-Уэль. По ее словам, руководство комиссии в общей сложности четыре раза обращалось в дипмиссии Сирии в Нью-Йорке и Женеве, а также направило властям страны письмо с «конкретными вопросам» по преступлениям, информация о которых поступила от Дамаска. Она высказала уверенность в том, что Дамаск «может располагать чрезвычайно важной информацией» для расследований.

Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года.