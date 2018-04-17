СМИ: «Черные дыры» помешали британской подлодке ударить по Сирии 

Британская подлодка класса Astute не смогла 14 апреля нанести ракетные удары по Сирии из-за двух российских субмарин, которые вышли из порта Тартус. Об этом пишет газета Times.
По данным издания, британской субмарине также пришлось уплывать и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В итоге иностранная подлодка была вынуждена маневрировать.
Ей не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы произвести ракетные удары. Отметим, что находящиеся в Средиземном море российские субмарины имеют по два дизельных генератора и электропривод, благодаря чему могут передвигаться с большой скоростью. А за тишину хода западные эксперты называют их «черными дырами», напоминает ТАСС.