СМИ: «Черные дыры» помешали британской подлодке ударить по Сирии

Британская подлодка класса Astute не смогла 14 апреля нанести ракетные удары по Сирии из-за двух российских субмарин, которые вышли из порта Тартус. Об этом пишет газета Times

По данным издания, британской субмарине также пришлось уплывать и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В итоге иностранная подлодка была вынуждена маневрировать.