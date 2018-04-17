СМИ: российские «Черные дыры» загоняли британскую субмарину

Журналисты рассказали об игре в «кошки-мышки» между российскими и британскими моряками, в которой уверенную победу одержал ВМФ РФ

Британская подводная лодка типа «Эстьют», которая в числе прочих должна была принять участие в атаке на Сирию , была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, сообщила газета The Times со ссылкой на военные источники.

Журналисты сравнили тактических ход военных РФ с детской игрой в «кошки-мышки». По данным СМИ, британской субмарине противостояли одна или две подлодки, получившие от западных экспертов прозвище «Черные дыры» за почти бесшумный ход.

Судя по всему, речь идет о дизель-электрических субмаринах типа «Варшавянка». Также источник издания отметил, что подлодку преследовали два российских фрегата.

В итоге, несмотря на то, что помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, маневры российских моряков застали врасплох экипаж Королевских ВМС Великобритании и они так и не смогли принять участие в ракетном обстреле Сирии.