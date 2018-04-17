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В сирийской Думе нашли химическую лабораторию боевиков
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В сирийской Думе нашли химическую лабораторию боевиков 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Российские военные нашли химическую лабораторию боевиков и склад химикатов в сирийском городе Дума, сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Александр Родионов.
«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», — сказал Родионов в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, военные нашли вещества, необходимые для создания иприта, а также баллон с хлором.
Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума.
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