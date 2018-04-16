ООН объявила об окончании эвакуации людей из города Дума в Сирии

ООН , 16 апреля. / ТАСС /. Последняя группа из 3,8 тысяч сирийцев, эвакуированных из города Дума в районе Восточная Гута под Дамаском , прибыла в провинцию Алеппо. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В выходные почти 3800 человек из сирийской Думы прибыли в район Эль-Баб в провинции Алеппо. Предполагается, что это последняя группа перемещенных людей из этого города. Почти 63 тысячи человек, в основном гражданские лица, были эвакуированы на северо-запад Сирии в последние недели", — сказал он.

По его словам, массовое перемещение людей из Восточной Гуты вкупе с бегством около 400 тыс. человек из южной части провинции Идлиб в конце года «оказывает предельную нагрузку на местные общины, на ООН и ее гуманитарных партнеров на северо-востоке Сирии».

Как заявил Дюжаррик, согласно данным ООН, в общей сложности Восточную Гуту с 9 марта покинули «более 155 тысяч мужчин, женщин и детей», около 90 тысяч из которых разместились в специальных центрах в окрестностях Дамаска. «Эти объекты, которые рассчитаны на 25 с небольшим тысяч человек, функционируют на пределе своих возможностей», — сообщил представитель генсека. Он призвал все стороны конфликта в Сирии «предоставить безопасный, постоянный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания жизненно необходимой помощи всем нуждающимся».