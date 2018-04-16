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ООН объявила об окончании эвакуации людей из города Дума в Сирии
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ООН объявила об окончании эвакуации людей из города Дума в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ООН, 16 апреля. /ТАСС/. Последняя группа из 3,8 тысяч сирийцев, эвакуированных из города Дума в районе Восточная Гута под Дамаском, прибыла в провинцию Алеппо. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"В выходные почти 3800 человек из сирийской Думы прибыли в район Эль-Баб в провинции Алеппо. Предполагается, что это последняя группа перемещенных людей из этого города. Почти 63 тысячи человек, в основном гражданские лица, были эвакуированы на северо-запад Сирии в последние недели", — сказал он.
По его словам, массовое перемещение людей из Восточной Гуты вкупе с бегством около 400 тыс. человек из южной части провинции Идлиб в конце года «оказывает предельную нагрузку на местные общины, на ООН и ее гуманитарных партнеров на северо-востоке Сирии».
Как заявил Дюжаррик, согласно данным ООН, в общей сложности Восточную Гуту с 9 марта покинули «более 155 тысяч мужчин, женщин и детей», около 90 тысяч из которых разместились в специальных центрах в окрестностях Дамаска. «Эти объекты, которые рассчитаны на 25 с небольшим тысяч человек, функционируют на пределе своих возможностей», — сообщил представитель генсека. Он призвал все стороны конфликта в Сирии «предоставить безопасный, постоянный и беспрепятственный гуманитарный доступ для оказания жизненно необходимой помощи всем нуждающимся».
Эвакуация боевиков и членов их семей из района Восточная Гута началась благодаря посредническим усилиям России. В пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал выведенных из анклава членов вооруженных группировок «бородатыми питомцами» западных стран, которые «отправились в бесплатное туристическое путешествие по Сирии».
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