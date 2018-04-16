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Гатилов: разговоров о переносе переговорной площадки по Сирии не идет
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Гатилов: разговоров о переносе переговорной площадки по Сирии не идет 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 16 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Никаких разговоров о возможном переносе переговорной площадки по Сирии из Женевы в Вену сейчас не идет, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Местом межсирийских переговоров является Женева. Было бы логично сохранить этот переговорный процесс в его формате, так, как это предполагается. Во всяком случае, никаких разговоров о переносе переговорной площадки из Женевы в Вену сейчас не идет", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном переносе переговоров после заявления МИД Австрии.
Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предложила Вену в качестве альтернативной площадки для сирийских мирных переговоров, которые проходят в Женеве под эгидой ООН. По ее словам, Австрия также могла бы взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта, если бы получила соответствующий мандат.
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