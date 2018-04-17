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В конференции по Сирии в Брюсселе примут участие не менее 80 делегаций
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В конференции по Сирии в Брюсселе примут участие не менее 80 делегаций 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Не менее 80 делегаций примут участие в международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, которая пройдёт в Брюсселе с 24 по 25 апреля под эгидой Евросоюза и ООН. Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает ТАСС.
В мероприятии, в частности, примут участие представители сирийского гражданского общества.
По словам Могерини, Евросоюз также считает переговоры в Женеве под эгидой ООН единственным путём урегулирования конфликта в САР и желает привлечь к этому процессу все стороны, у которых есть «рычаги влияния» на сирийское правительство.
«Мы хотим свести (за столом переговоров. — Прим. ред.) всех — это непросто, но не невозможно. Включая и тех, у кого есть рычаги влияния на сирийский режим, — до сих пор они серьёзно не включались в политические переговоры в Женеве», — отметила она.
Могерини указала, что без ведения политических переговоров в будущем неизбежно произойдёт дальнейшая эскалация ситуации в Сирии.
«В настоящее время возрастают риски раздела страны на зоны влияния. И переговоры в Женеве представляют собой в такой ситуации единственный путь, который позволит привести к существованию мирной страны, объединённой и подлинно демократической», — сказала Могерини.
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