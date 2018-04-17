В конференции по Сирии в Брюсселе примут участие не менее 80 делегаций

Не менее 80 делегаций примут участие в международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Сирии , которая пройдёт в Брюсселе с 24 по 25 апреля под эгидой Евросоюза ООН . Об этом на пленарной сессии Европарламента Страсбурге сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини , сообщает ТАСС

В мероприятии, в частности, примут участие представители сирийского гражданского общества.

По словам Могерини, Евросоюз также считает переговоры в Женеве под эгидой ООН единственным путём урегулирования конфликта в САР и желает привлечь к этому процессу все стороны, у которых есть «рычаги влияния» на сирийское правительство.

«Мы хотим свести (за столом переговоров. — Прим. ред.) всех — это непросто, но не невозможно. Включая и тех, у кого есть рычаги влияния на сирийский режим, — до сих пор они серьёзно не включались в политические переговоры в Женеве», — отметила она.

Могерини указала, что без ведения политических переговоров в будущем неизбежно произойдёт дальнейшая эскалация ситуации в Сирии.

«В настоящее время возрастают риски раздела страны на зоны влияния. И переговоры в Женеве представляют собой в такой ситуации единственный путь, который позволит привести к существованию мирной страны, объединённой и подлинно демократической», — сказала Могерини.