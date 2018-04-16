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Будет ли нанесен новый ракетный удар по Сирии
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Будет ли нанесен новый ракетный удар по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Соединенные Штаты и их союзники публично выражают радость от результатов ракетной атаки по Сирии — и ставят Дамаску условия для того, чтобы эта атака не повторилась. Однако целый ряд признаков показывает, что в Вашингтоне и европейских столицах царит неразбериха и непонимание — а что, собственно, делать дальше? От чего зависят дальнейшие действия Запада?
Британскому правительству предстоит объяснить парламенту свое участие в ударе по Сирии без резолюции Совбеза ООН, за что кабинет Терезы Мэй уже раскритиковала оппозиция. При этом экс-мининдел Великобритании Дэвид Милибэнд призвал подкрепить ракетный удар «дипломатическим наступлением». А постпред Великобритании в ООН Карен Пирс назвала четыре условия для дипломатического разрешения сирийского кризиса.
«Первое: сирийская программа химического оружия должна быть прекращена, а запасы химоружия уничтожены навсегда. Второе: необходимо немедленно прекратить военные действия в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН», — подчеркнула Пирс.
Третьим пунктом она назвала возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве.
«И четвертое: должна быть ответственность за использование химического оружия и другие военные преступления в Сирии», — добавила она.
Президент Франции Эммануэль Макрон после удара призвал к «консолидированному стремлению» к восстановлению мирного процесса, который намечался в конце 2016 года, а также начать переговоры по политическому урегулированию. Германия и большинство остальных стран ЕС также высказались за политическое урегулирование, а также уничтожение химического оружия в Сирии.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что «единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН». Правда, в то же время она оправдала нанесение удара и указала, что Брюссель поддерживает «усилия по предотвращению новых химических нападений». В НАТО также одобрили удары, назвав их «сигналом режиму Асада, России и Ирану», но выразили готовность к политическому диалогу.
Россия продолжает дподчеркивать недопустимость эскалации ситуации, а ракетный удары США назвала актом агрессии против суверенного государства. Аналогичную позицию занял и Китай. Иран же вдобавок пригрозил, что дальнейшие события будут «не в интересах» США. Однако дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от того, к каким действиям все же склонится в итоге Трамп.
Дальнейшая ситуация в Сирии «непредсказуема и зависит от массы факторов, которые совершенно не просчитываются — в первую очередь, от внутренних настроений американского президента, — заявил газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. С тем, что в США нет четкой линии поводу Сирии в США нет.
»Это заметно невооруженным глазом», — подчеркнул он.
В частности, постпред США в ООН Никки Хейли накануне заявила, что сирийские власти «не заслуживают переговоров» с Вашингтоном. Постпред рассказала, что американские войска не выйдут из Сирии, пока не выполнят все задачи, среди которых победа над ИГИЛ, отслеживание действий Ирана и даже достижение уверенности в том, что химическое оружие не несет никаких рисков США — ведь, по ее словам, химатака может произойти и в Америке. Более того, она не исключила повторного ракетного удара по Сирии, если сирийское правительство «вновь испытает решимость» Вашингтона.
Удивительным образом ее слова вступают в противоречия с заявлениями американских властей и самого Дональда Трампа, который, напротив, настроен на скорейший вывод войск США из Сирии и единственной их задачей заявлял победу над ИГИЛ. Хотя повторный удар Трамп тоже не исключал. А представитель госдепа Хизер Науэрт и вовсе говорит о готовности к диалогу с руководством САР — тем самым, которое этого «не заслужило» — и использовании «дипломатических возможностей». Она утверждает, что Сирия избежит повторных ракетных ударов, если в качестве первого шага задекларирует якобы оставшиеся у нее запасы химического оружия.
Таким образом, бить или не бить по Сирии еще раз — это вопрос, с которым руководство США так и не определилось.
В США многие круги не хотят окончания войны в Сирии и вывода американских войск, поскольку это будет означать «морально-политическую победу России и Ирана», — заявил газете ВЗГЛЯД ученый-международник, декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов. Двоякая позиция Соединенных Штатов привела к тому, что «американцы сейчас являются „спойлерами“, подчеркнул Караганов. То есть они заварили кашу с ракетным ударом, затягивали в нее других, хотя сами вообще подумывают выйти из Сирии.
Поэтому невозможно уверенно предсказывать, последуют ли новые удары по Сирии, считает эксперт: „Политика США сейчас непредсказуема“.
Политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов также заявил газете ВЗГЛЯД, что политическое решение вопроса осложняет именно отсутствие стратегии у самих США. Он также напомнил, как еще неделю назад Трамп настаивал на уходе США из Сирии, сейчас Белый дом вновь сделал подобное заявление.
»Возникает недоумение, в чем собственно линия, есть ли она. Если нет линии, то какая может быть дипломатия?», — заметил эксперт.
По его мнению, на отсутствие линии указывала и сама тактика нанесения ударов по Сирии.
«Если бы был выдвинут какой-то ультиматум, требования, озвучена цель операции, можно было бы говорить об обратном. Никто и не пытался сформулировать никакой задачи. Есть, значит, преступный режим, который надо наказать. Ну, наказали. И что?», — подчеркнул собеседник.
В этой связи Лукьянов считает, что прошедшая атака призвана была лишь показать, что США и союзники могут сделать все, что посчитают нужным. Однако большого энтузиазма, особенно в Европе, это не вызвало, да и сам Трамп после этого «торжественно объявил, что миссия выполнена», напомнил политолог.
Из-за несогласованности позиций по сирийскому вопросу США оказались в тупике и нанесли удар не столько по Сирии, сколько по престижу Америки, заявил газете ВЗГЛЯД профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, доктор исторических наук Александр Вавилов.
«Удар по Сирии показал, что в настоящий момент военного решения у конфликта не существует. Ударили, ну и что? Пшик. Поэтому я не жду повторения ударов», — объяснил он.
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