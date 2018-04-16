Зачем Макрон едет на поклон к Путину

На фоне недавнего удара США и Великобритании по Сирии президент Франции засобирался в Россию. Несмотря на то, что визит Эмманюэля Макрона готовился еще давно, в Москве были уверены, что глава Пятой республики отменит поездку, поскольку он занял достаточно жесткую позицию и в деле Скрипалей, и в сирийском вопросе.

Макрон едет на поклон к Путину и этому есть несколько объяснений, полагает политолог и публицист Армен Гаспарян. Прежде всего, те антироссийские санкции, которые лоббировали США и заставляли европейцев к ним присоединяться, очень больно ударили по французскому бизнесу.

"На Западе бизнес имеет обыкновение ставить политикам свои условия. Мы еще помним тезис советского агитпропа, который 30 лет назад утверждал, что у руля капиталистических стран стоят промышленники. Во многом сейчас это так и есть", — уверен эксперт. По словам Гаспаряна, свое недовольство антироссийскими санкциями европейские бизнесмены никогда не скрывали.

Кстати, за последние годы ни одна французская компания из почти 500 не покинула российский рынок. Несмотря на санкции, прямые французские инвестиции в экономику нашей страны увеличились в 2016 году на два с половиной миллиарда долларов, а товарооборот двух стран вырос на 14%.

Как говорил президент Владимир Путин на встрече с Макроном в мае 2017 года, есть такие фундаментальные интересы народов России и Франции, которые существуют вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, и именно они являются ориентиром в деятельности руководства обоих государств.

Вторая причина, по которой Макрону приспичило нанести визит в Россию — судьба подзабытого нормандского формата. Если в начале 2017 года затухание его работы можно было списывать на то, что предыдущий президент Олланд все развалил, потом было не до встреч четверки из-за парламентских выборов, то сейчас время упущено и надо собирать осколки этого политического инструмента.

"Франция является одной из великих европейских держав. И не дело такому государству регулярно наблюдать, как об его гарантии Украина вытирает ноги, не выполняя ни одного пункта минских соглашений", — сказал Гаспарян.

По его мнению, Макрон постарается воспользоваться представившейся ему возможностью еще и скрутить фигу Трампу. «Европейские политики не ожидали того давления, которое было оказано на Старый Свет из-за океана и теперь им надо постараться найти некий альтернативный план действий», — отметил публицист в интервью Dni.Ru.

Визит Макрона планировался несколько месяцев назад. В первую очередь, он связан с экономическими интересами Франции и ее компаний, таких как Total и Renault-Nissan, уточнил политолог Дмитрий Абзалов. По его мнению, Макрону хочется показать всему миру, что он у него достаточно опыта, чтобы успешно взаимодействовать с такими крупными игроками на международной арене, как Россия.

Военный удар по Сирии носил, прежде всего, политические цели. Выступив чуть ли не спасителем России, Макрон таким образом пытался заработать политические очки внутри страны и в Евросоюзе в целом. Если верить президенту Франции, то именно он убедил союзников по антиасадовской коалиции в том, что не следует наносить удары по российским объектам в Сирии.

"Сейчас Макрон пытается сыграть роль основного переговорщика с Москвой. Если бы у США с Россией было бы глобальное противостояние, то французский президент, конечно же, никуда не собирался бы", — сказал Абзалов в интервью Dni.ru.

По словам политолога, удары по Сирии открывают хорошее окно возможностей именно для Макрона в качестве основного агрегатора выстраивания переговорного процесса с Москвой. Правда, непонятно, зачем при этом президент Франции делает достаточно злобные выпады в сторону Кремля.

В частности, уже после ударов по Сирии он в очередной раз выразил убеждение, что российская сторона причастна к химической атаке в Восточной Гуте. Французский лидер также заявил, что между Россией и Турцией после американского ракетного удара неизбежно появятся противоречия. Правда на эту колкость уже ответили в Анкаре: глава МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что слова Макрона о таких противоречиях — абсолютно популистские.