В Сирии со складов боевиков изъяли полторы тонны взрывчатки 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российская военная полиция и ЦПВС изъяли из складов боевиков "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) 1,5 тонны взрывчатых веществ, 250 мин и 25 килограммов тротила, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге.
Он уточнил, что вчера при содействии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции организовано изъятие боеприпасов и взрывчатых веществ из обнаруженных складов и тайников боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам».
"Всего изъято и передано Управлению вооружения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики 250 противопехотных мин, 25 кг тротила, 1,5 тонны других взрывчатых веществ, 1520 средств взрывания", — сказал он.