В Сирии со складов боевиков изъяли полторы тонны взрывчатки

Он уточнил, что вчера при содействии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции организовано изъятие боеприпасов и взрывчатых веществ из обнаруженных складов и тайников боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам».