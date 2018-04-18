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Трамп выразил поддержку американскому пастору, которого судят в Турции
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Трамп выразил поддержку американскому пастору, которого судят в Турции 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку пастора-евангелиста Эндрю Брансона, которого судят в Турции за связи с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.
"Пастор Эндрю Брансон, замечательный джентльмен, христианский лидер в США, привлечен к суду в Турции ни за что. Они называют его шпионом, но я больший шпион, чем он. Надеюсь, ему позволят вернуться домой, к его прекрасной семье, которой он принадлежит", — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Наэурт заявила, что США уверены в невиновности Брансона.
Суд в Турции постановил оставить под стражей американского пастора Эндрю Брансона за связь с организацией Гюлена (FETO), сообщил в понедельник телеканал NTV. Это решение суд принял после допроса свидетелей из опасений, что Брансон может скрыться.
Ранее прокуратура потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.
Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что «любит Турцию и молится за нее».
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.
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