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США заявили о невиновности американского пастора, которого судят в Турции
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США заявили о невиновности американского пастора, которого судят в Турции 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. США уверены в невиновности пастора-евангелиста Эндрю Брансона, которого судят в Турции за связи с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Наэурт.
"Все правительство США внимательно следит за делом господина Брансона. Мы не видели никаких заслуживающих доверия свидетельств в пользу того, чтобы господин Брансон был виновен в преступлении. Мы уверены, что он невиновен", — заявила Науэрт.
"Мы надеемся, что судебная система в Турции разрешит данное дело своевременно, честно и прозрачно", — добавила Науэрт, уточнив, что США верят в верховенство закона в Турции.
Суд в Турции постановил оставить под стражей американского пастора Эндрю Брансона за связь с организацией Гюлена (FETO), сообщил в понедельник телеканал NTV. Это решение суд принял после допроса свидетелей из опасений, что Брансон может скрыться.
Ранее прокуратура потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.
Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что «любит Турцию и молится за нее».
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.
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