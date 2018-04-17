США заявили о невиновности американского пастора, которого судят в Турции

"Все правительство США внимательно следит за делом господина Брансона. Мы не видели никаких заслуживающих доверия свидетельств в пользу того, чтобы господин Брансон был виновен в преступлении. Мы уверены, что он невиновен", — заявила Науэрт.

"Мы надеемся, что судебная система в Турции разрешит данное дело своевременно, честно и прозрачно", — добавила Науэрт, уточнив, что США верят в верховенство закона в Турции.

Суд в Турции постановил оставить под стражей американского пастора Эндрю Брансона за связь с организацией Гюлена (FETO), сообщил в понедельник телеканал NTV. Это решение суд принял после допроса свидетелей из опасений, что Брансон может скрыться.

Ранее прокуратура потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.

Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что «любит Турцию и молится за нее».

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.