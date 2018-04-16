Леонид Радзиховский: Войны часто возникали странно

Люди, далекие от политики и близкие к ней, заинтересованно обсуждали вопрос: БУДЕТ ЛИ ВОЙНА? Нежданный «конец Истории»: Человечество самоубилось, не в силах разрешить вопрос «быть или не быть» Асаду президентом Сирии

Механизм «нажатия спускового крючка Армагеддона» описывают примерно так. Из-за спора, была ли «химическая атака» в городе, с говорящим для российского уха названием "Дума" (помню, как я удивился, прочитав на каком-то сайте заголовок «в Думе отравлено 200 человек») США наносят удар по Сирии, задевают русских — Россия сбивает ракеты — США наносят удар по ПВО России — Россия… Ну и т.д. Третья Мировая — началась, а наша Цивилизация — кончилась. В лучшем случае (для тех кому повезет) — кончилась Большой Сирией.

Войны часто возникали… странно

Теперь, когда свой «великий и ужасный» пиар-удар США нанесли и тщательнейшим образом обошли все российские войска, очевидно, военной эскалации между нашими странами не будет, и можно спокойно подумать.

Войны часто возникали… странно. Так, I Мировая едва не началась в 1911 г. из-за Марокко . Эту страну захватила Франция — а Германия в ответ чуть-чуть не напала на Францию! Уж так и Германии и Франции было необходимо Марокко — иметь или умереть! Господи, как же они, бедняги, сейчас без Марокко-то обходятся? И даже мигранты из Марокко их, вроде, не слишком утешают… Впрочем, когда долгожданная Мировая война разразилась через 3 года, все было примерно по схожему сценарию: Австро-Венгрия под предлогом убийства эрцгерцога напала на Сербию — Россия вступилась за Сербию — Германия вступилась за Австрию — Франция вступилась за Россию… Кто выиграл от этой войны? Австро-Венгрия? Россия? Германия? Франция? Не все эти государства сохранили свою жизнь, три Империи погибли, а Франция морально сломалась (что и проявилось в 1940 г.) — зато никто не дрогнул, не отступил в 1914-м…

А вот в 1999-м, когда НАТО бомбило Сербию, Россия ограничилась «разворотом самолета Примакова», но не послала другие самолеты на защиту Белграда. В результате — Сербия цела, Россия цела, страны НАТО целы, как-то обошлось без миллионных жертв. Можно приводить еще много примеров разных войн, которые начинались по самым удивительным поводам, а дальше вступает в дело «Пружина чести, наш кумир!/ И вот на чем вертится мир!».

Да. Войны Государств довольно часто похожи не на «экономическую конкуренцию» в острой форме и не на территориальные споры, а на Дуэли Чести. В наше время люди почему-то «стыдятся» в этом себе признаться, ищут «рациональные причины», хотя тут же сами вполне «иррационально» и энергично повторяют «Не уступим! Пусть вот ОНИ ПЕРВЫЕ отступят! Дело принципа!» и т.д.

В действительности, борьба национально-групповых амбиций, борьба за «альфа-самчество» — не просто «глупость», а один из базовых социальных инстинктов отдельных людей, групп, наций, государств и т.д. Имеет очевидно биологическое происхождение и потому так сильна, вызывает такой коллективный выброс адреналина — хотя (в случае войны, скажем) прямо противоречит другому, еще более сильному инстинкту человека, инстинкту физического выживания. Но Государство через насилие (приказ) и пропаганду умеет подчинять (по крайней мере до поры до времени!) личный инстинкт — общим амбициям.

Другое дело, что в наше время экспансия и амбиции часто имеют не привычный из Истории характер — территориальный, силовой, религиозный и т.д., а связаны с «мягкой силой». Территория — но не географическая, а «территория смыслов». Угрозы — но не военные, а финансовые, информационные. Как и производство — не чугуна и стали, ракет и кораблей, а брендов и трендов, идей и технологий… Тут грубое насилие — бессильно. Впрочем, как видим, и оно пока что позиции сдавать не хочет.

Израиль, Иран, Возвращаясь в Сирию, естественно задать вопрос: какой там интерес у далеких от Сирии стран — США и РФ? Серьезных экономических интересов там нет — например, «газопровод», о котором у нас так много говорили, никто не начнет строить на территории Гражданской Войны. А она будет идти еще долгие годы: сунниты, шииты, алавиты, курды, туркоманы, сторонники и разнообразные противники Асада никуда не денутся, как никуда не денутся Турция Саудовская Аравия — соседи Сирии, которые имеют там вполне реальные, связанные с своей безопасностью и амбициями взаимоисключающие интересы. Так что чего-чего, а мира и экономического развития Сирия еще не скоро увидит, если даже сохранится как единое государство (от нее уже сейчас отхватили приличные куски!).

Борьба с международными террористами? Да, разумеется. Но запрещенная в РФ и во многих других странах террористическая организация ИГИЛ практически разгромлена, да и теракты она проводила в основном в Европе — а как раз страны ЕС в сирийской войне довольно слабо участвуют. В США тоже ИГИЛ вроде не отметился. Беженцы из Сирии? Опять же — они есть в соседних странах (Турция), есть в ЕС — но их нет в США и РФ.

Глобальное геополитическое противостояние США — Россия? Да, это в Сирии проявляется наглядно. В зависимости от того, как В ЦЕЛОМ будут складываться отношения наших двух стран, они будут выглядеть и в Сирии.