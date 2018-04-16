Глава РХБЗ отметил закономерность появления данных о применении химоружия 

ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Информация о якобы применении химического оружия в Сирии появляется обычно на фоне успехов правительственных войск, заявил на пресс-конференции начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Как показывает практика, информация о применении химического оружия появляется на фоне успехов правительственных войск", — сказал Кириллов, добавив, что именно в ночь с субботу на воскресенье из Думы было выведено большое количество боевиков, членов их семей, также их руководство.
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