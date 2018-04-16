Ещё
Глава РХБЗ отметил закономерность появления данных о применении химоружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава РХБЗ отметил закономерность появления данных о применении химоружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Информация о якобы применении химического оружия в Сирии появляется обычно на фоне успехов правительственных войск, заявил на пресс-конференции начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Как показывает практика, информация о применении химического оружия появляется на фоне успехов правительственных войск", — сказал Кириллов, добавив, что именно в ночь с субботу на воскресенье из Думы было выведено большое количество боевиков, членов их семей, также их руководство.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Минобороны: в ходе удара ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету из 103 Франция использовала в Сирии фрегаты и истребители "Рафаль" и "Мираж" В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США532
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России76
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение