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Выход боевиков «Джейш аль-Ислам»* из Думы завершается
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Выход боевиков «Джейш аль-Ислам»* из Думы завершается 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Выход боевиков террористической группировки «Джейш аль-Ислам»* из сирийского города Дума завершается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заканчивается выход боевиков «Джейш аль-Ислам»* из города Дума. С начала апреля оттуда на север Сирии было вывезено более 12 тысяч человек — боевиков и членов их семей. В оставленных ими районах в Думе была обнаружена очередная подпольная лаборатория для изготовления отравляющих веществ — сернистого и азотистого иприта, а также фабрика по производству оружия. Со складов боевиков изъято полторы тонны взрывчатых веществ, 250 мин, 25 килограммов тротила", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
* Террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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