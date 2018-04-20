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В лаборатории боевиков в Думе нашли гексамин для производства химоружия
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Безопасность России оказалась под угрозой

В лаборатории боевиков в Думе нашли гексамин для производства химоружия 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
ДУМА (Восточная Гута, Сирия), 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили в Думе еще одно доказательство изготовления боевиками из группировки "Джейш аль-Ислам" химического оружия, сообщил журналистам в пятницу специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов.
"В ходе обследование химической лаборатории боевиков были обнаружено в большом количестве вещество гексамин, что является еще одним доказательством, что боевики занимались изготовлением химоружия", — сказал Родионов. Он добавил, что это вещество используется в изготовлении взрывчатки, но и для производства боевых отравляющих веществ типа зорин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы, всего оттуда было вывезено более 21 тысяч боевиков и членов их семей. Город перешел под контроль законного правительства Сирии.
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