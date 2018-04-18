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Найденное в Думе химическое оружие боевиков сняли на видео
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Найденное в Думе химическое оружие боевиков сняли на видео 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилось видео, снятое в лаборатории по производству химического оружия, обнаруженной в очищенном от террористов сирийском городе Дума.
В подвале в центре города российские военные нашли профессиональное химическое оборудование, реактивы и большой запас ингредиентов для производства отравляющих веществ.
— При осмотре помещения специалисты войск химзащиты обнаружили вещества, контролируемые Конвенцией о запрете химического оружия. Например, тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта, — рассказал специалист войск РХБЗ Александр Родионов.
Еще одним трофеем военных стал желтый газовый баллон — идентичный тому, что фигурирует в роликах о якобы имевшей место в думе химической атаке.
По словам местных жителей, боевики тщательно охраняли свою лабораторию и принимали сугубые меры секретности. Когда к подвалу подъезжали грузовики, жителей окрестных домов выгоняли, чтобы никто не мог увидеть, что привозят на объект или вывозят с него.
Врачи из больницы неподалеку рассказали, как снимался фейковый ролик «Белых касок» о «химической атаке».
— 7 апреля мы работали как обычно: поступали пациенты с обычными диагнозами, ничего подозрительного. Вдруг вбежали какие-то люди с камерами, кричат про химическое отравление. Они стали поливать наших пациентов водой и снимать это на видео. А потом ушли, — приводит слова медиков телеканал «Звезда».
В Думу прибыла комиссия ОЗХО — ей предстоит доподлинно выяснить, применялось ли здесь химическое оружие, кем и с какими целями.
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