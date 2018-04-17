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Минобороны: Видео из Думы напоминает кадры из Хан-Шейхуна
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Минобороны: Видео из Думы напоминает кадры из Хан-Шейхуна 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Видео так называемой химической атаки в сирийском городе Дума очень напоминает ролики, снятые в сирийском же Хан-Шейхуне в апреле прошлого года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По словам военного, все кадры из Восточной Гуты «имеют признаки постановочной съемки». «Расследование показало, что тела детей перемещали по различным квартирам во время съемки, а также тасовали внутри одного медцентра. Сцены съемок один в один напоминают съемки в Хан-Шейхуне», — сказал Кириллов на пресс-конференции по итогам 58-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Еще одним сходством он назвал отсутствие адекватных средств защиты на тех, кто снимал видео. «Есть кадры, когда репортер ведет съемку, стоя на краю этой воронки. Из средств защиты у него только марлевая повязка», — напомнил начальник российских войск РХБЗ события прошлогодней давности.
Также он раскритиковал обливание водой якобы пострадавших от химатаки. «Неорганические вещества очень трудно поддаются дегазации простыми водными растворами, зато очень хорошо и эффектно выглядят на съемках», — пояснил Кириллов.
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