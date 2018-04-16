Как СССР хотел получить выход к тёплым морям и колонии в Африке

«Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна» — такие слова из песни на стихи Михаила Исаковского , написанные в 1948 году, часто напевали в Советском Союзе. А ведь именно в это послевоенное время СССР заявил о своих претензиях и на турецкий берег, и на колонии в Африке!

Ещё в начальный период Второй мировой войны, во время своего визита в Берлин (12-14 ноября 1940 г.) нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов обсуждал с главой Германии А. Гитлером, среди прочего, вопрос о получении Советским Союзом военно-морских баз в проливах Босфор и Дарданеллы. В связи с чем Молотов пытался побудить Третий рейх посодействовать Советскому Союзу в давлении на Турцию или, по крайней мере, уговорить не препятствовать этому. Однако Гитлер не дал согласия.

В августе 1941 года Советский Союз и Великобритания договорились о совместной оккупации Ирана с целью воспрепятствовать деятельности германской агентуры в данной стране. После окончания Второй мировой войны союзники должны были вывести свои войска из Ирана, однако СССР не спешил выполнять это обязательство. В 1945 году в провинции Азербайджан на севере Ирана к власти пришли национально-демократические силы. Они провозгласили независимую от Ирана Демократическую Республику Южного Азербайджана и стремились к объединению с советским Азербайджаном. Следует вспомнить, что еще в 1920-1921 гг. РСФСР временно захватила каспийское побережье Ирана и провозгласила там Персидскую советскую республику, пытаясь распространить свою власть на весь Иран. То есть расширение советского государства на юг за счёт Ирана было предпринято уже не в первый раз. [С-BLOCK]

Когда 2 марта 1946 года Великобритания объявила о завершении вывода из Ирана своих войск (американские покинули страну ещё до 1 января того же года), СССР поступил прямо противоположным образом. 4 марта в Иран был введен дополнительный советский военный контингент, начавший движение к Тегерану . Это породило первый крупный политический конфликт холодной войны. 18 марта 1946 года правительство Ирана поставило перед Советом Безопасности ООН вопрос о советской агрессии. 24 марта СССР заверил Иран через своего посла, что завершил вывод своих частей из Ирана за полтора месяца. По некоторым данным, решающую роль в разрешении иранского кризиса сыграла угроза президента США Гарри Трумэна сбросить атомную бомбу на Баку

Турция почти весь период Второй мировой войны оставалась нейтральной, а в начале 1945 года даже объявила войну Германии. Таким образом, СССР не имел предлога идти на захват турецкой территории. Вначале советское руководство пыталось договориться с США о помощи в деле пересмотра статуса проливов Босфор и Дарданеллы и большего благоприятствования советскому флоту. Но растущие разногласия между СССР и Америкой по большинству внешнеполитических тем привели к неуступчивости США и по этому вопросу. Тогда Сталин решил действовать напрямую. [С-BLOCK]

Ещё до конца войны, 19 марта 1945 года, Сталин денонсировал прежний договор с Турцией о взаимоотношениях и предложил заключить новый. Анкара выразила готовность предоставить СССР право свободного прохода флота через Проливы в случае войны. Сталин, надеясь на дальнейшие уступки Турции, начал формулировать территориальные претензии к ней. Основой для них послужило то, что при заключении в 1920 году соглашения с Турцией Ленин признал за ней земли Закавказья, не только входившие в Османскую империю перед Первой мировой войной, но и захваченные ею у Российской империи в 1918 году. На этих территориях до начала ХХ века проживали армяне и родственные грузинам лазы. Требование этих земель обосновывалось задачей «воссоединения исторических армянских и грузинских территорий с Арменией Грузией ». [С-BLOCK]

На Потсдамской конференции (июль-август 1945 г.) и Лондонском совещании министров иностранных дел (август 1945 г.) западные союзники, превращавшиеся в противников, не поддержали претензий СССР к Турции. В ноябре 1945 года духовный лидер армян католикос Геворг VI заявил о притязаниях Армении на турецкие земли, которые армяне заселили до 1915 года. 20 декабря 1945 года газета «Правда» напечатала статью с «обоснованием» аналогичных претензий к Турции со стороны Грузии. Согласно этим проектам, Советский Союз должен был распространиться до рубежа, до которого доходили русские войска в Первой мировой войне, включая города Эрзурум и Трабзон

Иранский кризис был использован также для давления на Турцию и движения советских войск к её границам. Его окончание не привело к нормализации отношений с Турцией. 7 августа 1946 года СССР предъявил Турции официальную ноту, в которой потребовал пересмотра вопроса черноморских проливов. При поддержке западных держав Турция отвергла советские притязания.

СССР стянул к границе с Турцией войска, но до войны дело не дошло. По воспоминаниям советского маршала И. Х. Баграмяна, только очередное обещание США применить ядерное оружие удержало Советскую армию от вторжения в Турцию. Советская угроза стала главной причиной, побудившей Турцию в 1952 году вступить в НАТО . СССР официально дезавуировал свои требования к Турции только в 1953 году, после смерти Сталина. [С-BLOCK]

Италия как союзник гитлеровской Германии была лишена своих колоний в Африке — Ливии , Эритреи и Сомали . Над ними должна была быть установлена опека ООН . Сталин полагал, что Советский Союз мог рассчитывать на мандат ООН на управление как минимум одной из этих бывших колоний. Наиболее привлекательной считалась Ливия, расположенная на побережье Средиземного моря. Сталин и Молотов хотели бы получить также два из островов Додеканес в Эгейском море, которые ранее также принадлежали Италии, а теперь должны были быть переданы Греции . Молотов огласил пожелания СССР на Лондонском совещании министров иностранных дел в августе 1945 года, чем вызвал шок у своих коллег из Англии и США. Но несмотря на их испуг, запросы СССР не были удовлетворены даже в отношении базы для торгового флота.